Päivän lehti 19.5.2017

Turun Sanomat kirjoittaa eduskunnan hyväksymästä hallintarekisterilaista.



”Suomi sopeuttaa osakkeiden rekisteröintisäädöksiä EU:n arvopaperikeskus­asetuksen mukaisiksi.”



”On tärkeää, ettei lainsäädäntö muodosta EU:n alueella tulppaa pörssiomistuksissa, yritysten rahoituksessa eikä arvopaperikeskusten toiminnassa. Useissa EU-kumppaneissa vallitseva käytäntö ei tee Suomestakaan banaanivaltiota.”



”EU:n vaatimuksilla perusteltu lain säätämisen pakollisuus on silti jäänyt näyttämättä toteen. Mahdollisuus siihen, että omistuksensa voi piilottaa vero- ja muiden viranomaisten ulottumattomiin, on paikkaustenkin jälkeen olemassa.”



Kaleva on huolissaan kielten opiskelun vähentymisestä peruskoulussa.



”Näkymä umpioituneesta pussinperä-Suomesta on huolestuttava. Pahimmillaan kielipää­oman puute heikentää kilpailukykyä. Maailmanmarkkinoilla vaaditaan kielen ja kulttuurin hal­lintaa.”



”Opetushallituksen täytyy patistaa kuntia yhteistyöhön, jotta kaikkiin kou­luihin saadaan lisäkielten opetusta esimerkiksi etäkursseina ja verkko-opiske­luna. Kuva- ja ääniyhteys helsinkiläis- tai oululaiskoulun saksantunnilta onnistuu digiaikana minne tahansa Suomeen. Sillä pysäytetään eriarvoistuminen ja taataan kielitaidon monipuolisuus.”