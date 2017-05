Päivän lehti 19.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vilma Kallonen, 5



Maailmassa elää tällä hetkellä noin 7,5 miljardia ihmistä. Kuolleiden määrän arvioiminen on kuitenkin vaikeampaa.



Ihan ensimmäisistä ihmisistä ei jäänyt paljoa tietoa jälkipolville. Emme siis osaa tarkkaan sanoa, paljonko heitä on ollut.



Voimme lähteä arvioimaan määrää vaikkapa oman ajanlaskumme alusta eli vuodesta 1, joka oli yli 2 000 vuotta sitten.



Vuonna 1 ihmisiä on arvioitu olleen noin 250 miljoonaa eli kolmaskymmenesosa nykyisestä.



Vuonna 1000 eli noin 350 miljoonaa ihmistä. Miljardin yhtä aikaa elossa olevan ihmisen raja meni rikki vasta 1800-luvun alkupuolella.



Kasvuvauhti on siis kiihtynyt huimasti viime aikoina. Jos kuitenkin lasketaan yhteen kaikki vuodesta 1 eteenpäin eläneet tähän päivään asti, pääsemme aika isoon lukuun, noin 50 miljardiin.



Jos taas otetaan mukaan myös kaikkein varhaisimmat ihmiset, joudumme tekemään paljon oletuksia. Voisi kuitenkin arvioida, että 10 000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua olisi elänyt yhteensä saman verran ihmisiä kuin sen jälkeisinä noin 2 000 vuonna. Näin laskettuna maapallolla olisi kaikkiaan siis elänyt noin 100 miljardia ihmistä. Mukavan pyöreä luku.



Emma Terämä



erikoistutkija



Suomen ympäristökeskus