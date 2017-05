Päivän lehti 19.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Alle 16-vuotiaiden poikien maajoukkueturnaus:



Kazakstan–Suomi 3–3 (2–0)



Suomen maalit: Jeremiah Streng, Otto Ollikainen, Anssi Suhonen.



Suomi kohtaa turnauksessa vielä Serbian perjantaina ja uudelleen Kazakstanin sunnuntaina.



Jääkiekko Köln/Pariisi:



MM-kisat:



Puolivälierät:



Venäjä–Tshekki 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)



1. erä: 8.45 Dmitri Orlov (Sergei Plotnikov–Viktor Antipin) 1–0, 13.36 Nikita Kutsherov (Jevgeni Kuznetsov–Antipin) 2–0 yv.



2. erä: maaliton.



3. erä: 53.55 Artemi Panarin (Kutsherov–Kuznetsov) 3–0.



Rangaistukset yhteensä: Venäjä 5x2 min, Tshekki 3x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Andrei Vasilevski V 13+9+5=27, Pavel Francouz T 6+6+11=23.



Erotuomarit: Mark Lemelin Itävalta–Tobias Wehrli Sveitsi.



Yleisöä: 6209.



USA–Suomi 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)



1. erä: maaliton.



Rangaistukset: 16.27 Nick Schmaltz U 2 min.



2. erä: 21.01 Mikko Rantanen (Veli-Matti Savinainen–Sebastian Aho) 0–1 yv.



Rangaistukset: 20.26 Anders Lee U 2 min, 28.39 Lee 2 min, 37.55 Antti Pihlström S 2 min.



3. erä: 46.49 Joonas Kemppainen (Juhamatti Aaltonen) 0–2



Rangaistukset: 42.17 Kevin Hayes U 2 min, 48.36 Hayes 2 min, 58.08 Jack Eichel U 2 min, 58.46 Atte Ohtamaa S 2 min.



Rangaistukset yhteensä: USA 6x2 min, Suomi 2x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Jimmy Howard U 6+8+4=18 (poissa 57.10–58.08, 58.23–60.00), Harri Säteri S 8+6+12=26.



Erotuomarit: Oliver Gouin Kanada–Antonin Jerabek Tshekki.



Yleisöä: 8968.



Kanada–Saksa 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)



1. erä: 17.11 Mark Scheifele (Ryan O'Reilly–Mitch Marner) 1–0 yv.



2. erä: 38.08 Jeff Skinner (Mike Matheson–Mark Scheifele) 2–0.



3. erä: 53.21 Yannic Seidenberg (Christian Ehrhoff) 2–1 yv.



Rangaistukset yhteensä: Kanada 4x2 min, Saksa 4x2 min, 1x10 min.



Maalivahtien torjunnat: Calvin Pickard K 7+1+11=19, Philipp Grubauer S 14+19+15=48 (poissa 59.50–60.00).



Erotuomarit: Jan Hribik Tshekki–Daniel Stricker Sveitsi.



Yleisöä: 16 653.



Sveitsi–Ruotsi 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)



1. erä: 4.15 Nicklas Bäckström (Oscar Lindberg–William Nylander) 0–1, 12.53 Gaetan Haas 1–1.



2. erä: 33.15. William Nylander (Oliver Ekman-Larsson) 1–2.



3. erä: 43.44. Alexander Edler (Joel Lundqvist) 1–3.



Rangaistukset yhteensä: Sveitsi 1x2 min, Ruotsi 3x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Leonardo Genoni S 7+8+11=26 (poissa 56.20–56.27 ja 57.03–60.00), Henrik Lundqvist R 4+13+9=26.



Erotuomarit: Brett Iverson Kanada–Jozef Kubus Slovakia.



Yleisöä: 8 417.







NHL:



Iitälohkon 3/7 loppuottelu:



Ottawa–Pittsburgh 5–1 (4–0, 1–0, 0–1)



Ottawa johtaa ottelusarjaa voitoin 2–1.



Pyöräily Reggio Emilia:



Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:



12. etappi, Forli–Reggio Emilia, 229 km: 1) Fernando Gaviria Kolumbia 5.18.55, 2) Jakub Mareczko Italia, 3) Sam Bennett Irlanti, 4) Phil Bauhaus Saksa, 5) Maximiliano Richeze Argentiina, 6) Ryan Gibbons Etelä-Afrikka, 7) Sacha Modolo Italia, 8) Andre Greipel Saksa, 9) Jasper Stuyven Belgia, 10) Roberto Ferrari Italia kaikilla sama aika.



Kokonaiskilpailun tilanne 12/21 etapin jälkeen: 1) Tom Dumoulin Hollanti 52.41.08, 2) Nairo Quintana Kolumbia jäljessä 2.23, 3) Bouke Mollema Hollanti –2.38, 4) Thibaut Pinot Ranska –2.40, 5) Vincenzo Nibali Italia –2.47, 6) Andrey Amador Costa Rica –3.05, 7) Bob Jungels Luxemburg –3.56, 8) Domenico Pozzovivo Italia –3.59, 9) Tanel Kangert Viro sama aika, 10) Ilnur Zakarin Venäjä –4.17.



Perjantaina ajetaan 167 kilometrin etappi Reggio Emiliasta Tortonaan.



Rahapelit Keno 20/17



Torstai 18. 5.



Päiväarvonta: 3, 7, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 52, 62, 63, 65, 69, 70



Kunkkunumero: 38



Ilta-arvonta: 2, 9, 15, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 39, 40, 44, 46, 47, 50, 51, 56, 60, 67, 68



Kunkkunumero: 56



Keskiviikko-Jokeri 20/17



Jokerinumero: 0 3 9 2 0 7 7



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 17 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Viking Lotto 20/17



Keskiviikko 17. 5.



Oikeat numerot: 26, 31, 33, 35, 38, 47



Lisänumerot : 24, 27 Onnennumero: 41



Voitonjako: 6 oikein 0 kappaletta, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 1 115,40 e, 4 oikein 32,30 e, 3 oikein 7,00 e



TV-urheilua Yle TV2



22.00 Rytmisen voimistelun EM



Ruutu+ Urheilu 1



21.00 Portugalin MM-ralli: EK8-EK9



03.30 NBA Playoffs: Boston-Cleveland



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Joensuu-Seinäjoki



00.15 Portugalin MM-ralli (kooste)



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Tampere



23.00 PGA Tour: Byron Nelson



C More Sport 1



13.00-19.00 ja 22.00 Tennis: Masters 1000, Rooma



C More Golf



15.00 PGA Tour: Byron Nelson



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



21.00 Jalkapallon U17 EM: Espanja-Englanti, finaali



00.00 Pyöräily: Tour of California



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 La Liga: Granada-Espanyol



Viasat Urheilu



18.30 Koripallon Euroliiga: TsSKA Moskova-Olympiakos



21.30 Koripallon Euroliiga: Fenerbahce-Real Madrid



Viasat Jääkiekko HD



03.05 NHL Playoffs: Ottawa-Pittsburgh



Viasat Golf



12.30 ja 16.30 European Tour: The Rocco Forte Open