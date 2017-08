Päivän lehti 19.8.2017

Vihreät jätti muun opposition varjoonsa

Karjalainen ei ole yllättynyt vihreiden ennätyksellisestä kannatuksesta Yleis­radion tuoreimmassa kyselyssä



”Taustalla on pitempiaikainen kannatuskehitys. – – Vihreät ja kokoomus ovat olleet nuoren väen suosiossa, kun nuorilta on kysytty poliittisen puolueiden kannatusta tai kun on äänestetty erilaisissa nuorisovaaleissa.”



Keskisuomalainen arvioi vihreiden hyötyvän äänestäjien liikkuvuudesta.



”Ihmisten puolueuskollisuus on heikentynyt, mikä koskee oikeastaan kaikkia muita paitsi kokoomusta.”



Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa vihreiden kasvattaneen kannatustaan muiden oppositiopuolueiden kustannuksella.



”Somessa mekkaloineen Ville Niinistön vaihtuminen maltillisempaan Touko ­Aaltoon ei ole katkaissut vaan on päinvastoin kiihdyttänyt vihreiden nousu­kiitoa, jota edes uuden puheenjohtajan yksityiselämässään kohtaamat vaikeudet eivät tunnu hetkauttaneen.”



Aamulehti pitää Sdp:n kannatuslukuja murheellisina.



”Koko muulle Suomelle on jo vuosikaudet ollut selvää, että puolueen on uudistuttava, jos se haluaa jotenkin oikeuttaa olemassaolonsa. Demareiden itsensä kannalta sopii toivoa, että tieto saavuttaa pian puoluetoimistonkin.”