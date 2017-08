Päivän lehti 19.8.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Autourheilu Bostalsee, rallin MM-sarjan 10/13 kilpailu, Saksan ralli:



Tilanne 8/21 erikoiskokeen jälkeen: 1) Ott Tänak Viro, Ford 1.07.23,0, 2) Andreas Mikkelsen Norja, Citroen jäljessä 5,7 sekuntia, 3) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –28,2, 4) Sebastien Ogier Ranska, Ford –30,6, 5) Elfyn Evans Britannia, Ford –52,1, 6) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –1.14,7, 7) Craig Breen Irlanti, Citroen –1.24,5, 8) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –1.54,7, ...13) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford –4.05,0.



–Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota keskeytti 7. erikoiskokeella.



Beach volley Jurmala, Latvia, EM-kilpailut, pudotuspelien 1. kierros:



Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen Suomi–Ingrid Lunde/Oda Ulveseth Norja 2–0 (21–12, 24–22)



2. kierros:



Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer Itävalta–Lahti-Liukkonen/Parkkinen 0–2 (19–21, 18–21)



Seuraava ottelu: 19.8. Kristyna Kolocova/Michaela Kvapilova Tshekki–Lahti-Liukkonen/Parkkinen.



Golf Bad Griesbach, Saksa:



Miesten Euroopan-kiertueen reikäpelikilpailu, palkintoarvo miljoona euroa:



2. kierros: Marcel Siem Saksa–Mikko Ilonen Suomi 2/0



Siem eteni 16 parhaan joukkoon. Ilosen sijoitus jaettu 17:s.



Jalkapallo Miesten ykkönen:



TPS–EIF 4–0 (0–0)



OPS–FF Jaro 0–1 (0–1)



Eurooppa-liigan viimeisen karsintakierroksen 1. ottelut:



Apollon Limassol, Kypros–Midtjylland, Tanska 3–2 (Tim Sparv M 90 min), BATE Borisov, Valko-Venäjä–Oleksandrija, Ukraina 1–1 (Jasse Tuominen B kentälle 83. minuutilla), Dinamo Zagreb, Kroatia–Skenderbeu, Albania 1–1, Krasnodar, Venäjä–Crvena Zvezda, Serbia 3–2, Hafnarfjördur, Islanti–Braga, Portugali 1–2, PAOK, Kreikka–Östersund, Ruotsi 3–1, Vardar, Makedonia–Fenerbahce, Turkki 2–0, Viktoria Plzen, Tshekki–AEK Larnaka, Kypros 3–1, Altach, Itävalta–Makkabi Tel-Aviv, Israel 0–1, Ludogorets, Bulgaria–Suduva, Liettua 2–0, Panathinaikos, Kreikka–Athletic Bilbao, Espanja 2–3 (29. Robin Lod P 1–0, pelasi 90 min), AC Milan, Italia–Shkendija, Makedonia 6–0, Ajax, Hollanti–Rosenborg, Norja 0–1, Club Brugge, Belgia–AEK Ateena, Kreikka 0–0, Domzale, Slovenia–Marseille, Ranska 1–1, Viitorul, Romania–Salzburg, Itävalta 1–3, Legia Varsova, Puola–Sheriff Tiraspol, Moldova 1–1 (76. Kasper Hämäläinen L 1–0, pelasi 90 min), Osijek, Kroatia–Austria Wien, Itävalta 1–2, Partizan, Serbia–Videoton, Unkari 0–0, Everton, Englanti–Hajduk Split, Kroatia 2–0, Maritimo, Portugali–Dynamo Kiova, Ukraina 0–0.



Koripallo Praha, Tšekki–Suomi 83–62 (20–7, 15–29, 29–13, 19–13)



Suomi: Koivisto 5/1, A. Murphy 4/1, Huff 2/2, Lee 10/4, Salin 9/1/5s, Kotti 6/6, Nuutinen 0/2, Rannikko 0/0/1s, Nikkarinen 0/0/1s, Lindbom 6/0/1r, Markkanen 5/9/2t, Wilson 5/2/s, E. Murphy 10/3.



Lentopallo Sastamala, miesten maaottelu:



Suomi–Slovakia 3–1 (25–22, 25–19, 25–27, 25–19)



Suomen pisteet: Olli-Pekka Ojansivu 20/+8, Elviss Krastins 14/+12, Niklas Seppänen 13/+1, Tommi Siirilä 12/+11, Sauli Sinkkonen 10/+6, Eemi Tervaportti 4/+1.



Slovakian parhaat pistemiehet: Peter Mlynarcik 16/+8, Stefan Chrtiansky 13/+7, Matej Patak 11/+2.



Yleisöä 824.



Joukkueet kohtaavat toistamiseen lauantaina.



Mäkihyppy Frenstat pod Radhostem, Tšekki:



Naisten kesä-gp-kiertueen kilpailu 2/5:



Normaalimäki (HS106): 1) Yuki Ito Japani 222,7 pistettä (95,5–93,0 metriä), 2) Lucile Morat Ranska 217,9 (91,0–94,5), 3) Maren Lundby Norja 213,9 (93,0–92,0), ...16) Julia Kykkänen Suomi 181,6 (86,0–84,0).



Pistetilanne 2/5 kilpailun jälkeen: 1) Ito 160, 2) Morat 125, 3) Katharina Althaus Saksa 100, ...24) Kykkänen 15.



Seuraava kilpailu: 19.elokuuta Frenstat pod Radhostem (HS106).



Pesäpallo Naisten Superpesis:



2. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin:



Seinäjoki–Tampere 0–1 (5–5, 3–8). Tampere johtaa voitoin 2–0.



Kempele–Jyväskylä 1–0 (3–3, 4–4, 0–0, 3–2). Voitot 1–1.



Rauma–Pori 0–1 (2–2, 1–3). Pori johtaa voitoin 2–0.



Seuraavat ottelut: 19.8.



Ratsastus Strzegom, Puola, kenttäratsastuksen EM-kisat, tilanne kouluosuuden jälkeen:



1) Bettina Hoy/Seigneur Medicott, Saksa 83,59 prosenttia/24,60 virhepistettä, 2) Ingrid Klimke/Horseware Hale Bob, Saksa 79,81/30,30, 3) Michael Jung/FischerRocana FST, Saksa 78,14/32,80, …17) Pauliina Swindells/Ferro S, Suomi 72,82/40,80. –77 ratsukkoa.



Kilpailu jatkuu lauantaina maastoesteradalla.



Rahapelit Eurojackpot 33/17



Päänumerot: 1, 4, 20, 32, 34. Tähtinumerot: 3, 6



Voitonjako: 5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 47 357 065,00 e, 5+1 oikein 415 861,50 e, 5 oikein 195 699,50 e, 4+2 oikein 4 773,10 e, 4+1 oikein 288,70 e, 4 oikein 144,00 e, 3+2 oikein 59,90 e, 2+2 oikein 19,70 e, 3+1 oikein 19,70 e, 3 oikein 17,40 e, 1+2 oikein 8,30 e, 2+1 oikein 8,30 e.



Perjantai-Jokeri 33/17



Jokerinumero: 9 7 8 6 1 0 2



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Keno 33/17



Päiväarvonta (18.8.): 1, 2, 3, 8, 13, 18, 23, 30, 32, 38, 40, 41, 42, 51, 54, 56, 57, 58, 62, 64. Kunkkunumero: 18.



Ilta-arvonta (18.8.): 2, 5, 13, 15, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 47, 48, 51, 54, 58, 60, 63, 67. Kunkkunumero: 47.



TV-urheilua Yle TV2



17.00 Kenttäratsastuksen EM



Ruutu+ Urheilu 1



00.00 Saksan MM-ralli (kooste)



Ruutu+ Urheilu 2



13.00 Saksan MM-ralli: EK12



15.30 Vaahteraliiga: Royals-Trojans



MTV3



17.00 Ravit: Toto76, Rovaniemi



C More Max



15.00 Ravit: Toto76, Rovaniemi



C More Sport 1



21.00 ja 02.00 Tennis: Masters 1000, Cincinnati



C More Sport 2



22.00 PGA Tour: Wyndham Championship



Eurosport 1



09.00 Snooker: China Championship



14.00 Superbike: Lausitzring



15.00 Pyöräily: Tour de l’Avenir



18.30 Pyöräily: La Vuelta, 1. etappi



Eurosport 2



11.30 Superbike: Lausitzring



14.30 Snooker: China Championship



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.30 Valioliiga: Swansea-Man Utd



17.00 Valioliiga: Liverpool-Crystal Palace



19.30 Valioliiga: Stoke-Arsenal



Viasat Jalkapallo HD



23.15 La Liga: Sevilla-Espanyol



Viasat Sport Premium



21.45 Serie A: Hellas Verona-Napoli



Viasat Urheilu



19.00 Serie A: Juventus-Cagliari



21.15 La Liga: Girona-Atlético



02.00 Nascar Sprint Cup: Bristol



Viasat Golf



12.00 ja 16.00 European Tour: Paul Lawrie Match Play



03.30 European Tour: Fiji International



Viasat Jääkiekko HD



12.00 World Series of Darts: Melbourne