Päivän lehti 19.8.2017

Mitä terroristit haluavat? – Terroristit tappavat viattomia ihmisiä, mutta umpimähkäisellä väkivallalla on myö

Pariisi,

Kansainväliset

Vaikka

Sanotaan

1. Terroristit haluavat huomiota

2. Terroristit haluavat levittää pelkoa ja kauhua

3. Terroristit haluavat raivostuttaa

4. Terroristit haluavat kärjistää vastakkainasettelua

5. Terroristit haluavat värvätä uusia terroristeja