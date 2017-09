Päivän lehti 19.9.2017

Länsiväylän auto­jonot takertuivat tietyöhön

Kilometrien

ATK:hon siirtyminen 2 mmk:n perusinvestointi yrityksille

ATK-toimintaan

Sotilaat hillitsemässä Turkin jalkapallosotaa

Istanbul, 18. 9. (Reuter)

Mellakoijat

Salaperäinen fyysikko takaisin NL:n haltuun

Lontoo, 18. 9. (Kari Kallio)

Tapaus

Japanittaret suihkuajan kestävimpiä lentoemäntiä

Työnteko

Eeva alasti, mutta minihame ei käy

Vatikaanin

Myrkkyhämähäkki puolustuskeinona

Vietkongin

pituiset ajoneuvojonot ja ennätysmäinen ruuhka olivat seurauksena sillan turkin katkeamisesta ja sen aiheuttamista korjaustöistä maanantaina iltapäivällä Helsingin ja Espoon rajalla.Kello 14 aikaan tuli ilmoitus siltaturkin katkeamisesta Koivu- ja Karhusaaren välisellä sillalla.Tie- ja vesirakennushallituksen miehet saapuivat pian paikalle korjaamaan vikaa, ja toinen ajokaista jouduttiin sulkemaan liikenteeltä.Normaaliin ruuhka-aikaan, noin kello 17 lähtien ajoneuvojonot jatkuivat aina Karhusaaren sillalta Lapinlahden sillalle.Ajo Helsingistä Tapiolaan kesti keskimäärin puolitoista tuntia.Liikenteen sekamelska selvisi vasta kello 19 aikaan, kun sillalla saatiin hitsaus- ja muut työt valmiiksi ja toinenkin kaista voitiin avata.siirtyminen merkitsee yhdelle liikelaitokselle noin 2 milj. markan perusinvestointia, totesivat Liikkeenjohdon ATK-päivän järjestäjät.Aikaisemmin tietokoneet pääasiassa vuokrattiin, mutta viime aikoina ovat tietokoneitten ostot huomattavasti yleistyneet.Tietokoneitten lukumäärään ja tietojen tuottamiseen nähden Suomi on muun Euroopan tasolla, mutta päätöksentekojärjestelmien tietokonekäytössä maamme on jo jäämässä muusta kehityksestä jälkeen, kävi ilmi maanantaina Helsingissä Yritysjohdon ATK-päivillä.Dipl.ins. Hans Andersin Valtion Tietokonekeskuksesta totesi esitelmässään, että syynä ATK-kehityksemme hidastumiseen on ehkä aktiivisen kokeilunhalun puute.sytyttivät tuleen erään hotellin ja hävittivät liikkeitä Sivasin kaupungissa Keski-Turkissa maanantaina, kun koko kaupunki oli joutunut kuohuksiin erään jalkapallo-ottelun takia.Poliisit ja sotilaat yrittivät kaikin voimin palauttaa järjestystä kaupungin asukkaiden ryhdyttyä kostotoimiin 175 kilometrin päässä sijaitsevan Kayserin kaupungin edustajia vastaan.Vihollisuudet vaativat jo sunnuntaina 42 ihmisen hengen, kun kaupunkien jalkapallojoukkueiden kannattajat ottivat yhteen Kayserissa pelatun ottelun jälkeen.Noin kuudensadan katselijan kerrotaan loukkaantuneen.Tkatshenkoa koskeva mappi voitaneen pian sulkea, sillä englantilaiset luovuttivat viikon vaihteessa kansainvälisen köydenvedon kohteeksi joutuneen nuoren venäläisen tiedemiehen Neuvostoliiton Lontoon lähetystölle.Englantilaiset pysyivät kuitenkin lujina ja sanoivat, ettei heillä ole mitään anteeksi pyydettävää välikohtauksen johdosta.Vladimir Tkatshenko aiheutti anglo-venäläisen yhteenoton lauantaina Lontoon Heathrown lentokentällä, missä englantilaiset poliisit hakivat hänet venäläisestä Moskovaan lähdössä olleesta koneesta venäläisten virkailijoiden ankarasta vastustuksesta huolimatta.Englantilaisten kannalta tapaus on hyvin yksinkertainen.Poliisille ilmoitettiin, että Lontoon kadulta raahattiin mies vastoin tahtoaan autoon ja myöhemmin samainen mies vietiin autolla normaaleja tarkastustoimenpiteitä välttäen suoraan lentokoneeseen.Miehen väitettiin olleen aivan ilmeisesti huumatussa tilassa.suurissa korkeuksissa ja huippunopeudella lentävissä suihkukoneissa ei ole leikintekoa.Se saattaa johtaa vakaviin terveydellisiin haittoihin ja aiheuttaa naishenkilöille pysyviä vaurioita, mm. hedelmättömyyden.Sairastuminen alkaa päänsäryllä, sydän- ja verenkiertohäiriöillä ja muilla samantapaisilla oireilla.Sekä Saksan että Neuvostoliiton tiedemiehet ovat selvitelleet tätä kysymystä ja saksalaisyhtiö on päätynyt entistä tarkempaan valikointiin lentoemäntiä kouluttaessaan.Kummallista kylläkin, pienet ja hennot japanittaret ovat hyvää vauhtia lyömässä laudalta saksalaistytöt.Useimpien naisten rakenne ei kestä äärimmäisiä ilmastonvaihdoksia jatkuvasti ja myös vuorokaudenaikojen sekoittuminen on monille ylipääsemätön pulma.Pillerit ja pulverit, joita lentoemännät käyttävät piristyäkseen, pahentavat vain lopulta asiaa.Gynekologit vaativatkin, että lentoemäntiä ei enää saa valita kielitaidon, painon ja mittojen mukaan, vaan fyysiseen rakenteeseen ja terveyteen on pantava enemmän huomiota.Japanittarien on todettu soveltuvan mainiosti suihkuliikenteen olosuhteisiin.He eivät kärsi ilmaston vaihdoksista niin kuin eurooppalaiset naiset ja heidän kärsivällisyydellään ei käytännöllisesti katsoen ole rajaa.He pystyvät hymyilemään missä tahansa tilanteessa.Sikstiiniläiskappelissa olevassa Michelangelon frescossa Viimeinen tuomio saa Eeva olla alasti, mutta kirkkoon pyrkivän naispuolisen turistin polvien täytyy olla peitossa.Minihameita on kohdannut hiljainen, mutta tehokas kielto Vatikaanissa viime sunnuntaista lähtien.Virkailijat sanovat, että kielto on pysyvä.Paavin sotilaat ja Pietarin kirkon sekä Vatikaanin museoiden virkailijat ovat saaneet ohjeet käännyttää ovelta kaikki minihameeseen pukeutuneet naiset mahdollisimman vähän hälyä herättävällä tavalla.Vatikaanin lähteet sanoivat kiellon, jota ei kuitenkaan ole julkisesti esitetty, johtuvan ainakin osittain lehdistön viime aikaisesta arvostelusta.Roomalainen sanomalehti Giornale d’Italia kirjoitti äsken Vatikaanin suhtautumisesta minihameisiin ja huomautti, että paljaskäsivartiset naiset eivät ehdottomasti saa astua Pietarin kirkkoon.Syynä mainitaan uskovaisten mahdollisen kiusauksen herättäminen tällä tavalla.Lehti ihmetteli ”miksei sellaisen kiusauksen pelätä heräävän säärien vuoksi”.sissit ovat erikoistuneet puolustustoimenpiteissään käyttämään mitä odottamattomimpia keinoja, ja viimeisin uutuus tällä alalla on myrkkyhämähäkki.Saigonin pohjoispuolella sissien tunneliverkostoa tutkinut amerikkalainen partio havaitsi, että erään tunnelin suuaukkoon oli ripustettu seitsemän myrkyllistä hämähäkkiä vartioimaan muuten tyhjennettyä salakäytävää.Jokin aika sitten amerikkalaiset törmäsivät erittäin myrkylliseen silmälasikäärmeeseen suorittaessaan niinikään sissien tunnelin puhdistusta.HS