Päivän lehti 19.9.2017

Sipilä ei kitkenytkään poliittisia virkanimityksiä

Etelä-Suomen Sanomat

Hämeen Sanomia

toteaa poliittisten virkanimitysten nostattavan yhä porua, vaikka pääministeriksi noussut Juha Sipilä (kesk) lupasi viime vaalien alla sulle–mulle-politiikan ajan olevan ohi.”Hallitus on jatkanut lukuisten edeltäjiensä tiellä ja nostanut tai nostattanut tärkeisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin ihmisiä meriiteillä, jotka ulospäin ovat näyttäneet täysin poliittisilta.””Tuoreimmat esimerkit päivänselvistä poliittisista virkanimityksistä ovat kansanedustaja Alexander Stubbin (kok) valinta Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi ja europarlamentaarikko Hannu Takkulan (kesk) nostaminen Ville Itälän (kok) paikalle EU:n tilintarkastustuomioistuimeen.””Entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvioi poliittisten virkanimitysten peräti rapauttavan yhteiskuntaa yhdenlaisena korruption muotona (HS 11.9.).””Keskeinen ongelma valtion virkanimityksissä on, että niistä ei voi valittaa hallintotuomioistuimiin, toisin kuin kuntien nimityksistä.””Tähän perinteeseen on tulossa osittainen parannus eduskunnan käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä, mutta siitäkin on jostain syystä suljettu pois valitusoikeus valtioneuvoston ja presidentin nimityksistä. Ne ovat tärkeimmät ja siten yleensä myös kaikkein poliittisimmat nimitykset.”huolestuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore raportti, jonka mukaan terveysasioissa juopa köyhien ja rikkaiden väillä on viime vuosina kasvanut entisestään.”Totuus on, että yhteiskunnan köyhimmät elävät keskimäärin selvästi lyhyemmän elämän kuin rikkaat.””Ero ei johdu vain euroista kukkarossa, ihmisten koulutuksesta tai ammattiasemasta, vaan se pohjautuu osin elämän alkuvaiheisiin ja lapsuusajan perhetilanteeseen.””Kansainvälisillä mittareilla menestyksekäs suomalainen terveyspalvelujärjestelmä ei ole onnistunut tarjoamaan köyhille ja työttömille yhtäläisiä palveluja kuin hyväosaisille. Hyvätuloiset käyttävät terveyspalveluja pienituloisia enemmän. Sairastavuudessa on merkittäviä eroja myös alueiden ja kuntien välillä.””Häkellyttävästi 10–15 prosenttia kaikista alle 75-vuotiaiden kuolemantapauksista voitaisiin välttää ­oikea-aikaisella hoidolla. Sote-uudistuksessa on osaltaan huomioitava, että ennenaikaista kuolleisuutta voi välttää erilaisin sosiaalisin ja taloudellisin toimin.””Jos vähiten koulutettujen ja ansaitsevien terveyttä halutaan tosissaan parantaa, heille pitää kohdentaa lisää palveluja. Terveyserojen kaventaminen vaatii laaja-alaisia tukitoimia. On mietittävä palvelujärjestelmää ja puututtava elintapoihin ja myös suoranaiseen köyhyyteen. Terveyserojen pienentäminen vaatii panostusta etenkin nuorten elintapoihin, koska nuoruuden opit kantavat pitkälle.”