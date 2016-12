Posliiniastiasto Neuvostoliitosta, jääkaappi Kiinasta

Päivän lehti 19.12.2016

kangaspöytäliinassa on kirjailtuja kukkia. Kahvi tarjoillaan valkoisesta posliinikupeista, joka on valmistettu Neuvostoliitossa 1980-luvulla. Silloin sieltä tuotiin Kuubaan menneinä vuosikymmeninä paljon tavaraa – asevelihintaan.Olemme keskiluokkaisessa kodissa kuubalaisessa pikkukaupungissa. Emäntä ja isäntä esittelevät kotiaan mielellään, kunhan eivät joudu kuviin. He pelkäävät, että hallitus rankaisisi heitä siitä, että puhuvat ulkomaiselle toimittajalle. Keskustelut pitää käydä suljetun oven takana, jotta naapurit eivät kuule.kolmen hengen perhe. Kapealta kadulta astutaan takorautaportin läpi pienelle terassille, johon mahtuisi muutama tuoli. Terassilta tullaan suoraan kymmenen neliön olohuoneeseen, jonka seinällä on perhekuvia. Ainoa mattoa on kynnysmatto, jossa lukee englanniksi ”Tervetuloa”.Sisustus on karu: Yksi sohva, pari tuolia, pöydällä punavalkoisia muovikukkia. Rappaus on varissut alas katosta. Televisiota ei vielä ole, mutta perhe aikoo ostaa sellaisen pian.Olohuoneesta lähtee pitkä, kapea käytävä, jonka lattia on kaakelia. Se on helppo pitää helteessäkin puhtaana. Käytävän varrella on kaksi makuuhuonetta, joihin mahtuvat sängyt, mutta ei paljon muuta. Toisessa on vaaleanpunaiset seinät ja sängyssä ruudullinen päiväpeitto. Kuubalaiset suosivat kirkkaita värejä vaatteissa ja sisustuksessa.makuuhuoneessa on kylpyhuone, jossa on suihku ja wc-pönttö. Kuten aikanaan Neuvostoliitossa, Kuubassa on viisasta kantaa omaa wc-paperirullaa kaupungilla mukana, koska julkisista käymälöistä ja kahviloista on vaikea löytää paperia. Neljän rullan pakkaus maksaa 1,20 euroa, kun kuubalaisten virallinen keskipalkka on noin 25 euroa kuussa. Monet pyyhkivät vielä sanomalehtipaperiin.Keittiössä ei ole tiskikonetta, mutta kiinalainen jääkaappi on. Ruoka valmistetaan sähköhellalla. Vesi lämpiää suuressa säiliössä, joka sijaitsee talon katolla. Joulukuussakin Kuubassa on päivisin 30 astetta lämmintä.tarjoillaan aamiaiseksi paahdettua leipää ja munakas. Kuubalaiset syövät paljon riisiä, papua ja lihaa. Isäntä muistaa vielä 1990-luvun alun, kun Neuvostoliitto romahti ja Kuuba menetti sieltä saamansa tuet. Bruttokansantuote romahti kolmanneksella. Silloin kaupungissa oltiin niin nälkäisiä, että isännän mukaan syötiin siivousrättejä.Keittiön takana on vielä yksi pieni huone, jonka seinä keittiöön on osittain purettu. Näin sängyllä makoileva ihminen voi osallistua keskusteluun keittiön pöydän ääressä.on ovi pienelle, suljetulle sisäpihalle. Siellä on kaakelinen pesupöytä nyrkkipyykille. Vaatteet kuivatetaan naruilla, jotka roikkuvat pihan halki.Talot ovat niin ahtaita ja huoneet pieniä, että ihmiset viettävät paljon aikaa kadunvarsilla ja puistossa. Puisto on ainoa paikka, jossa on langaton verkko, ja siksi nuoriso istuu siellä iltaisin kännyköidensä kanssa. Ohi ajavat Ladat ja hevosrattaat.Puistoissa istuvat myös päällysmiehet, jotka tarkkailevat sitä, mitä kaupungissa puhutaan ja tehdään. Jokaisella kadulla on edelleen korttelivahti, jonka tehtävä on raportoida epäisänmaallisesta käytöksestä viranomaisille.Korttelivahdin talon tunnistaa kyltistä, jossa lukee ”sosialismin puolesta”.