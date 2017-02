Ilman isää kasvanut Jonathan Shaw teki tatuoinnit Johnny Deppille ja Japanin mafialle – ”Etsin pitkään suuta, josta huutaa tuskani ulos”

Päivän lehti 20.2.2017

Parhaimmillaan

Tiukasti omaa

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Vanilla%20Ice

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Iggy%20Pop

Mutta takaisin

Tatuoijana

Avoin poliittisuus

Jonathan Shaw: Narcisa – Tuhkien madonna (Narcisa: Our Lady of Ashes). Suom. Ilkka Salmenpohja. Like. 686 s.