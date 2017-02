Päivän lehti 20.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Eutanasia on vaikea ja moniulotteinen kysymys. Sen päätarkoitus on kuitenkin se, ettei kenenkään pidä kärsiä. Ihmisellä on oikeus päättää omasta elämästään, muilla ei ole siihen mitään sanomista.



Eutanasiassa kysymys ei ole surmaamisesta tai tappamisesta vaan elämän päättämisestä omasta tahdosta silloin, kun kuolevan ihmisen kärsimykset tuskineen käyvät ylivoimaisiksi. Eutanasian vastustajat hokevat, että elämän on päätyttävä arvokkaasti, mutteivät esitä mitään konkreettisia ratkaisuja, kuinka se tapahtuu. Aina on helppoa kritisoida, että ei niin tai ei näin, mutta varteenotettavien vaihtoehtojen esittäminen on vaikeaa.



Eutanasian vastustajat ovat vedonneet uskontoon ja Raamattuun. Uskonnolla ei ole mitään tekemistä eutanasian kanssa. Lääketiede ja uskonto ovat kaksi eri asiaa. Eutanasia on oikea ratkaisu silloin, kun kuoleva ihminen sitä itse pyytää. Ketään, joka häntä siinä avustaa, ei saa syyttää mistään.



Eutanasiassa on tietysti omat ongelmansa: on eettiset ja tulkintakysymykset sekä se, ettei ketään ihmistä saa pakottaa avustamaan kuolemisessa, ellei hän itse siihen suostu.



Perimmäinen kysymys on kuitenkin se, että ihmisen kärsimykset on lopetettava arvokkaaseen kuolemaan silloin, kun toivoa ei enää ole.



Kurt Salvén



eläkeläinen, Espoo