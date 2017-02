Puukujanteet vaativat ylläpitoa

Päivän lehti 20.2.2017

Mielipidesivulla julkaistuissa kirjoituksissa on valiteltu kaupunkipuiden kohtaloa Mechelininkadun remontin yhteydessä.



On ensiarvoisen tärkeää, että Helsingissä on myös tulevaisuudessa elinvoimaisia puukujanteita ja kaupunkipuita. Tämä kuitenkin vaatii välillä puiden uusimista. Esimerkiksi Mechelininkatu on puille haasteellinen kasvuympäristö.



Helsinki on kaupunkipuu­linjauksessaan määrittänyt tavoitteekseen puiden arvojen ja hyvinvoinnin turvaamisen. Rakennusvirasto osaltaan pitää huolen tästä. Keskeinen periaate on uudistaa ja täydennys­istuttaa puurivejä ja kujanteita, jotta ne ovat tulevaisuudessakin hyvässä kunnossa.



Helsingissä katujen perus­korjaukset pyritään tekemään niin, että useat korjaushankkeet yhdistetään yhdeksi työmaaksi. Tämä on taloudelli­sesti järkevää ja myös minimoi kaupunkilai­sille kohdistuvia haittoja. Siksi myös puukujanteet pyritään ­uudistamaan samalla. Vaarana on, ettei puu­kujanteiden uudistamiselle saada myöhemmin rahoitusta ja kujanne häviää vähitellen. Näin kävi Hietaniemenkadulla.



Kun katupuut uusitaan osana kadun peruskorjausta, voidaan pitää huolta siitä, että puille saadaan nykyvaatimukset täyttävät, kantavat kasvualustat. Jälkeenpäin kasvualustojen rakentaminen on mahdotonta.



Helsingissä on paljon vanhentuvia puukujanteita, jotka vaativat ylläpitoa. Edessä onkin mittava haaste, kun Esplanadin, Mäkelänkadun ja Munkkiniemen puistotien kaltaisten kujanteiden puut vanhenevat. Uusimista ei kuitenkaan voi jättää ­tekemättä.



Silja Hyvärinen



osastopäällikkö



Helsingin kaupungin rakennusvirasto