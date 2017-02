Päivän lehti 20.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Mielikuvakampanja turpeennoston puolesta pyrkii puolustamaan huonossa maineessa olevaa turpeen energiakäyttöä kampanjoimalla muun muassa iskulauseella ”Suomessa asuu maailman hölmöin kansa?”. Todellisuudessa on kysyttävä, asuvatko Suomessa maailman hölmöimmät päättäjät.



Wikipedian mukaan Suomi on ylivoimaisesti maailman suurin turvetuottaja. Näin on, vaikka turpeennoston ympäristövaikutukset ovat valtavat järviä pilatessaan ja ilmastopäästöt suuremmat kuin kivihiilellä. Suomen päättäjät ovat antaneet turvetuotannon kaikesta huolimatta jatkua. He aikovat jopa edistää sitä.



On hölmöä, että ahneuden vallassa ympäristön annetaan tuhoutua, vaikka Suomessa on vielä toistaiseksi puhtaita vesiä. Suot ovat valtava hiilivarasto, jota ei pidä vapauttaa ilmakehään ilmastonmuutosta kiihdyttämään. Puhdas vesi on luonnonvara, josta varmasti monet muut kansat meitä kadehtivat.



On härskiä yrittää leimata kansa hölmöksi sillä perusteella, että se haluaa säilyttää vedet puhtaina sekä elinympäristönsä terveellisenä ja viihtyisänä.



Toni Amnell



meteorologi, Helsinki