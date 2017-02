Pätkä rantaviivaa halkaisi Helsingin valtuuston

Päivän lehti 20.2.2017

Viime keskiviikkona oli miniatyyrimäinen olo kuin jonkin kuntapahasen kylätalolla, kun Helsingin valtuusto väitteli sadasta metristä rantaviivaa. Oikeissa metropoleissa ei olisi sylki maahan suusta ennättänyt, kun päätösesitys olisi jo hyväksytty.Naapureissa Espoossa ja Vantaalla myönteinen päätös olisi nuijittu pöytään kieli ulkona. Hanke toisi mukanaan työtä ja rahaa.Mutta Helsinki ei olekaan oikea metropoli. Kaupunginvaltuustossakin siltarummuista ja ilmastonmuutoksesta ­koetetaan huolehtia samassa ryhmähalissa. Se on vaikeaa.Nyt valtuuston päätettävänä oli asemakaavan muutos Vuosaaressa. Teknologiayritys Planmecalla on siellä pienimuotoinen koulutusmökki Villa Harbo rantasaunoineen.Yhtiö haluaa kasvattaa koulutuskeskustaan ja on siksi anonut asemakaavan muutosta alueelle. Valtuusto hyväksyikin anomuksen keskiviikkona äänin 43–37. Samalla Planmecan suunnitteluvarausta alueeseen jatkettiin tämän vuoden loppuun.Tiukaksi meni, sillä 80 valtuutetusta vain kolmen valtuutetun mielen muuttuessa tulos olisi ollut tasan. Neljä äänesti tyhjää ja yksi oli poissa.Päätöstä edelsi valtuutettu Eija Loukoilan http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eija%20Loukoilan (vas) palautusesitys ja väittely. 47 minuuttia 47 sekuntia kestäneen keskustelun aikana mainittiin muun muassa ”suuri raha”, ”1970-luku” ja ”lepakot”.Helsinkiläisyrityksen hanketta kannatti oikeisto, vastusti vasemmisto, ja keskellä vihreiden ja demarien mielipiteet hajosivat. Äänestyskartan tilkkutäkkimäisyys kuvasti osuvasti sitä, kuinka monelta kantilta asiaa saattoi katsoa.Jos Planmecan tahtomat alueet sijaitsisivat sisämaan metsässä ja pellolla, tonttivaraus ei olisi herättänyt intohimoja, ellei sitten oksanraossa tai ojanpientareella olisi jonkin harvinaisen kuoriaisen tai hiiren pesä.Merenranta on Helsingissä kuitenkin erityinen silmäterä, ja sen halutaan olevan kaikkien saavutettavissa.Kaupunkisuunnittelulautakunta ehtikin jo 29. marraskuuta vaatia, että myös Planmecan haluamat koulutustilat sijoitetaan merenrannan sijasta sisämaahan. Kaupunginhallitus kuitenkin käveli lautakunnan yli ja hyväksyi Planmecan suunnitelmat niin rantaviivaan kuin sisämaahankin.Terää ankarimmalta vastustukselta tylsytti varmaankin se, että Planmecan rantasauna seisoo jo nyt vesirajassa. Yleinen rantaraitti kulkee sen takaa mantereen puolelta. Lisärakentaminen rantaan ei siis sulkisi yleisöltä kulkua rantaan, kun se on siltä suljettu rantasaunalla jo nyt. Pääsemätön palsta vain vähän kasvaisi.Vastakkain joutuivat – kuinkas muuten – elinkeino ja luonto. Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anni%20Sinnem%C3%A4ki (vihr) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tatu%20Rauham%C3%A4ki (kok) kannattivat Planmecan hanketta elinkeinopoliittisista syistä: Planmeca on merkittävä vientiyritys ja tärkeä työllistäjä.Sellaisia Helsinki tarvitsee. Jos niitä nyt täällä enää juuri on, kun pienteollisuus, logistiikka ja konttoritkin ovat karanneet Espooseen ja Vantaalle yritysmyönteisemmän tontti- ja kaavapolitiikan takia.Minkälaisen viestin me annamme jälleen kerran yrityksille, jos me tämänkin hankkeen torppaamme? Jos ei Helsinki myönnä kaavaa, sen tekee joku muu, varoiteltiin salin jaa-puolelta, oikealta.Ei-puolelta vasemmalta heiluteltiin pahaa pörssirahakorttia: heti annetaan rantaviivaa, kun menestyvä pörssiyhtiö pyytää, sanottiin. Puhujaa jouduttiin oikaisemaan, ettei Planmeca ole pörssi- vaan perheyhtiö.Kaunein hetki koettiin ehkä kokoomuslaisen veteraanin muistellessa kaipauksella 1970-lukua, jolloin pankit rakentelivat kurssikeskuksiaan Helsingin merenrannoille. Silloin nuoremman polven vihreä viestitti jokseenkin paheksuvaan sävyyn, että juuri tämä varmaan onkin ero pahan 1970-luvun ja valistuneemman nykyajan välillä.Ja tottahan se on: silloin oli öljykriisi, nyt on ilmastonmuutos.