Sunnuntain tuloksia ja rahapelejä sekä maanantain tv-urheilua

Ampumahiihto Hochfilzen, Itävalta:



MM-kilpailut:



Naisten yhteislähtö (12,5 km): 1) Laura Dahlmeier Saksa 33.13,8 (0 sakkoa), 2) Susan Dunklee USA jäljessä 4,6 sekuntia (0), 3) Kaisa Mäkäräinen Suomi –20,1 (1), 4) Gabriela Koukalova Tshekki –24,0 (1), 5) Teja Gregorin Slovenia –24,2 (1), 6) Julia Dzhima Ukraina –24,4 (1), 7) Marie Dorin Habert Ranska –40,3 (1), 8) Dorothea Wierer Italia –1.05,6 (2).



Miesten yhteislähtö (15 km): 1) Simon Schempp Saksa 35.38,3 (0), 2) Johannes Bö Norja –9,0 (1), 3) Simon Eder Itävalta –10,1 (0), 4) Anton Shipulin Venäjä –25,3 (2), 5) Martin Fourcade Ranska –31,3 (3), 6) Lowell Bailey USA –33,5 (0), 7) Dominik Landertinger Itävalta –38,0 (2), 8) Fredrik Lindström Ruotsi –39,7 (1).



Hiihto Otepää, Viro:



Maailmancupin kauden 25/31 kilpailut:



Naiset, 10 km (p): 1) Marit Björgen Norja 29.59,0, 2) Charlotte Kalla Ruotsi jäljessä 26,5 sekuntia, 3) Heidi Weng Norja –57,2, 4) Ingvild Flugstad Östberg Norja –1.17,4, 5) Justyna Kowalczyk Puola –1.19,7, 6) Krista Pärmäkoski Suomi –1.23,1, 7) Anastasia Sedova Venäjä –1.29,6, 8) Anna Haag Ruotsi –1.50,7, ...12) Johanna Matintalo Suomi –2.04,4, ...14) Kerttu Niskanen Suomi –2.04,7, 15) Aino-Kaisa Saarinen Suomi –2.10,2, ...17) Laura Mononen Suomi –2.16,4, ...30) Anne Kyllönen Suomi –2.53,9.



Maailmancupin pistetilanne: 1) Weng 1 651, 2) Östberg 1 285, 3) Pärmäkoski 1 262, 4) Stina Nilsson Ruotsi 1 109, 5) Jessica Diggins USA 827, 6) Björgen 797, 7) Maiken Caspersen Falla Norja 705, 8) Mononen 517,... 10) Niskanen 496, 11) Kyllönen 461, ...30) Saarinen 180, ...54) Riitta-Liisa Roponen Suomi 77, ...83) Matintalo 22, ...85) Mari Laukkanen Suomi 22, ...101) Mona-Liisa Nousiainen Suomi 5, ...105) Katri Lylynperä Suomi 4, ...108) Andrea Julin Suomi 3.



Miehet, 15 km (p): 1) Martin Johnsrud Sundby Norja 40.38,2, 2) Iivo Niskanen Suomi jäljessä 37,1 sekuntia, 3) Hans Christer Holund Norja –49,1, 4) Niklas Dyrhaug Norja –55,3, 5) Matti Heikkinen Suomi –58,1, 6) Aleksei Poltoranin Kazakstan –1.01,3, 7) Aleksandr Bessmertnih Venäjä –1.02,5, 8) Sjur Röthe Norja –1.03,5, ...20) Sami Jauhojärvi Suomi –1.59,8, ...23) Ville Nousiainen Suomi –2.11,6, 24) Lari Lehtonen Suomi –2.12,0, ...27) Perttu Hyvärinen Suomi –2.21,1.



Maailmancupin pistetilanne: 1) Sundby 1 448, 2) Sergei Ustjugov Venäjä 1 064, 3) Heikkinen 837, 4) Alex Harvey Kanada 740, 5) Marcus Hellner Ruotsi 668, 6) Dario Cologna Sveitsi 620, 7) Emil Iversen Norja 611, 8) Finn Hågen Krogh Norja 599, ...16) Niskanen 399, ...48) Lehtonen 114, ...51) Ristomatti Hakola Suomi 102, ...58) Hyvärinen 89, ...71) Jauhojärvi 64, ...73) Martti Jylhä Suomi 61, ...86) Matias Strandvall Suomi 39, ...93) Ari Luusua Suomi 29, ...109) Anssi Pentsinen Suomi 21, ...113) Lauri Vuorinen Suomi 19, ...124) Antti Ojansivu Suomi 13, ...133) Toni Ketelä Suomi 9, ...134) Ville Nousiainen 8, 135) Lasse Paakkonen Suomi 8, ...157) Heikki Korpela Suomi 2.



Seuraava osakilpailu: 8. 3. Drammen, Norja (sprintit).



Jalkapallo Tanskan liiga:



FC Kööpenhamina–Bröndby 0–0 (B: Teemu Pukki pelasi 90 min, Paulus Arajuuri penkillä)



Århus–Ålborg 1–2.



Italian Serie A: Bologna–Inter 0–1, Chievo–Napoli 1–3 (C: Perparim Hetemaj pelasi 90 min), Pescara–Genoa 5–0, Sampdoria–Cagliari 1–1, Udinese–Sassuolo 1–2, AS Roma–Torino 4–1,



AC Milan–Fiorentina myöh.



Englannin cupin 5. kierrosta sunnuntaina:



Fulham–Tottenham 0–3



Blackburn–Manchester U 1–2.



Jääkiekko NHL:



Buffalo–St. Louis 3–2 (1–1, 2–0, 0–1)



B: Rasmus Ristolainen 0+1.



Montreal–Winnipeg 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)



W: Patrik Laine 1+1, Joel Armia 1+0.



Detroit–Washington vl. 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0)



Toronto–Ottawa 3–6 (0–2, 2–0, 1–4)



T: Leo Komarov 0+1.



New Jersey–NY Islanders 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)



Chicago–Edmonton 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)



Dallas–Tampa Bay ja. 4–3 (2–2, 0–1, 1–0, 1–0)



D: Kari Lehtonen 34/37 torjuntaa.



Minnesota–Nashville 5–2 (1–0, 1–0, 3–2)



M: Mikko Koivu 1+1, Mikael Granlund 1+1. N: Pekka Rinne 28/32 torjuntaa.



Arizona–San Jose 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)



Vancouver–Calgary ja. 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)



Los Angeles–Florida 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)



F: Aleksander Barkov 1+1, Jussi Jokinen 1+0.



Jääpallo Bandyliiga:



3. puolivälierät, 2 voitolla jatkoon:



JPS–WP 35 3–2 (2–1)



JPS välieriin voitoin 2–1.



Välierät: 22.2. Kampparit–Veiterä, Akilles–JPS, 25.2. JPS–Akilles, Veiterä–Kampparit, 1.3. Kampparit–Veiterä, Akilles–JPS, tarvittaessa 3.3. JPS–Akilles, Veiterä–Kampparit, 5.3. Akilles–JPS, Kampparit–Veiterä.



Käsipallo Hämeenlinna:



Miesten EHF-cup, lohko D:



Riihimäen Cocks–Melsungen, Saksa 28–29 (14–15)



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga:



VaLePa–Liiga-Riento 3–0 (25–14, 25–9, 25–17)



Isku–Etta 2–3 (20–25, 25–27, 25–20, 25–19, 13–15)



Paini Klippan, Ruotsi:



Kv. naisten turnaus:



63 kg:



1. kierros: Petra Olli Suomi–Maria Mamashuk Valko-Venäjä 4–0.



Puolivälierät: Olli–Miyn Imai Japani 9–6. Välierät: Olli–Mallory Velte USA 8–4. Loppuottelu: Valerija Lazinskaja Venäjä–Olli 7–5.



Salibandy Miesten Salibandyliiga:



Indians–SPV 3–4 (0–3, 1–1, 2–0)



OLS–EräViikingit 5–9 (0–2, 1–5, 4–2)



Happee–M-Team 17–0 (5–0, 5–0, 7–0)



Naisten Salibandyliiga:



SB-Pro–Koovee 6–5 (3–0, 2–2, 1–3)



O2JKL–TPS 2–8 (1–2, 0–3, 1–3)



Steelers–NST 1–4 (0–2, 0–0, 1–2)



Taitoluistelu Oberstdorf, Saksa:



Kansainvälinen kilpailu, Bavaria Open:



Lauantain tuloksia:



Naiset: 1) Angela Wang USA 183,65, 2) Nathalie Weinzierl Saksa 181,50, 3) Lea Johanna Dastich Saksa 173,78, ...17) Karoliina Luhtonen Suomi 118,65.



Pariluistelu: 1) Julia Tshtshetinina/Noah Schrerer Sveitsi 143,62, 2) Alexandra Herbikova/Nicolas Roulet Sveitsi 140,74, 3) Daria Beklemisheva/Mark Magyar Unkari 134,08, 4) Emilia Simonen/Matthew Penasse Suomi 133,56.



Simonen/Penasse rikkoi MM-kisojen teknisten pisteiden rajan lyhyt- ja vapaaohjelmassa.



Jäätanssin tilanne lyhyttanssin jälkeen: 1) Anna Cappellini/Luca Lanotte Italia 76,06, 2) Olivia Smart/Adria Diaz Espanja 67,52, 3) Kavita Lorenz/Joti Polizoakis Saksa, 4) Cecilia Törn/Jussiville Partanen Suomi 59,72, ...11) Juulia Turkkila/Matthias Versluis Suomi 49,86.



Yleisurheilu Jyväskylä:



SM-hallikilpailut, 2. päivän loppukilpailut:



Miehet:



200 m: 1) Samuel Purola Oulun P 21,29 (kkk), 2) Roope Saarinen Esbo IF 21,37, 3) Eetu Rantala PudasjU 21,58.



800 m: 1) Markus Teijula Naantalin L 1.53,60, 2) Joonas Rinne SaarijP 1.53,85, 3) Simon Haglund PedersF 1.55,47.



3000 m: 1) Samu Mikkonen Kuopion R 8.27,97, 2) Panu Jantunen ParikkU 8.28,74, 3) Robin Ryynänen TuUL 8.31,06.



60 m aj: 1) Elmo Lakka JKU 7,84, 2) Ilari Manninen JKU 8,10, 3) Samuel Rautapalo HKV 8,18.



Seiväs: 1) Urho Kujanpää TampP 555 (kkk), 2) Niko Koskinen JanJa 540, 3) Tomas Wecksten KarhU 530.



Pituus: 1) Simo Lipsanen LUM 776 (kkk), 2) Roni Ollikainen HKV 761, 3) Henri Väyrynen KajKi 760.



Kuula: 1) Arttu Kangas KankaanpSL 20,18 (kkk), 2) Timo Kööpikkä LaihLu 18,87, 3) Arttu Korkeasalo LielKi 17,38.



4x200 m: 1) JKU 1.28,56, 2) HIFK 1.30,05, 3) LiePa 1.30,50.



Naiset:



200 m: 1) Jonna Berghem HangIK 24,26, 2) Nea Mattila HIFK 24,35, 3) Minna Laukka JKU 24,69.



800 m: 1) Zenitha Eriksson PedersF 2.09,44 (kkk), 2) Jonna Julin IF Nykarl 2.11,31, 3) Heidi Eriksson PedersF 2.12,79.



3000 m: 1) Karin Storbacka PedersFa 9.32,42 (kkk), 2) Camilla Richardsson Vasa IS 9.37,19, 3) Aino Kivenmäki KuortK 9.48,00.



60 m aj: 1) Nooralotta Neziri TuUL 8,08 (kkk), 2) Saga Kivekäs EspTa 8,49, 3) Hertta Heikkinen JoKa 8,63.



Korkeus: 1) Linda Sandblom HangIK 191 (SE), 2) Eleriin Haas KristU (Viro) 183, 3) Miia Kurppa VU 179.



3-loikka: 1) Kristiina Mäkelä OrimJ 13,87, 2) Sanna Nygård Vasa IS 13,51, 3) Kira Kytölä Esbo IF 12,95.



Kuula: 1) Kaisa Kymäläinen OrivP 15,61 (kkk), 2) Katri Hirvonen JoKa 15,18, 3) Tara Tuominen UKK 14,49.



4x200 m: 1) HIFK 1.37,53 (SE), 2) JKU 1.38,37, 3) TP 1.39,93.



