Sote-lait olivat unohtaa kansalaisen edun

Päivän lehti 20.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa ­hallituksen kiireistä, kun sote- ja maakuntauudistusta pohjustavaa tuhatsivuista lakipakettia on valmisteltu eduskunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi.



”Aikaa ei ole tuhlattavaksi, jotta uudistus saataisiin voimaan hallituksen asettaman aikataulun mukaisesti vuoden 2019 alusta.”



”Soten järjestämislaki, maakuntalaki ja rahoituslaki on määrä antaa eduskunnalle jo helmikuussa. Valinnanvapautta koskevan osuuden vuoro tulee huhtikuussa.”



”Mikäli uudistusta ei tälläkään vaalikaudella kyetä viemään maaliin asti, kyse on katastrofista, joka ei ole häpeäksi vain hallitukselle vaan koko poliittiselle järjestelmällemme.”



”Huomionarvoinen on esimerkiksi lainsäädännön arviointineuvoston tuore näkemys, jonka mukaan sote-lakiluonnoksessa on painotettu liikaa uudistuksen vaikutuksia kunnille, maakunnille ja valtiolle. Sivurooliin on siten jätetty kansalainen, jonka nauttimien palvelujen laadun, saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisen pitäisi olla koko hankkeen lähtökohta.”



”Keskusta halusi maakunnille verotusoikeuden, jota kokoomus vastusti. Riita pantiin halki kirjauksella, jonka mukaan maakuntien verotusoikeutta ruvetaan selvittämään uudistuksen edetessä.”



Ilkka kirjoittaa Työterveyslaitoksen esityksestä, jonka mukaan kaikki työ laskettaisiin kuuluvaksi työaikaan. Laitoksen huolena on Ilkan mukaan työntekijöiden jaksaminen. ”Työtä tehdään nykyisin paljon muualla kuin töissä: kotona vapaa-ajalla ja lomalla.”



”Oletus, että työtä tehdään vain työpaikalla, on vanhanaikainen ja sopii vain tietyntyyppiseen työhön. Tämä tulisi huomioida työaikalaissa, joka on osa hallituksen työelämän uudistuspakettia.”



”Digitalisaatio on tehnyt työstä joustavaa. Ei ole pakko odottaa illalla tärkeää puhelinsoittoa työpaikalla tietokoneen ääressä, vaan asian voi hoitaa kotoaan.”



”Toisaalta samalla menetetään tyytyväisyys, mitä voi kokea sulkiessaan työpaikan oven työpäivän jälkeen: Työasiat jäävät ja seuraavana päivänä jatketaan.”



”Ranskassa astui hiljakkoin voimaan laki, joka rajoittaa työsähköpostin pakollista lukemista työajan ulkopuolella.”



”Suomessa joka viides tekee työtä vapaa-ajallaan. Lainsäädäntöä tarvitaan, jotta tavoittavuudesta, etätyöstä ja korvaavuuksista voidaan sopia.”



”Mikä on työajaksi luettavaa työtä, voi saada pahimmassa tapauksessa aikaan myös täysin joustamattoman palapelin, jossa jokaisesta rasahduksesta etäkellokortti kilahtaa. Voi olla oikeassa, mutta joustamaton saa oman työuransa äkkiä pattitilanteeseen, jossa yritys pääsee helpommalla, jos asian tekee joku muu.”



”Jouston toive on molemminpuolinen, työntekijä haluaa joustoa työnantajalta ja toisinpäin.”