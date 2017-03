Päivän lehti 20.3.2017

Keskellä Laajasaloa on ostari, johon on tulossa remontti. Nykyisessä ostarissa on muutama baari. Nämä baarit ovat yleensä täynnä asiakkaita, ja he aiheuttavat hälinää. Viikonloppuiltaisin ihmiset saattavat kulkea juovuksissa ympäri ostaria. Kauppojen takaa on löydetty myös huumepiikkejä ja nuuskarasioita.



Ostarilla kulkee päivittäin paljon lapsia ja nuoria. Päihteiden läsnäoloa on vähennettävä, sillä päihteet eivät ole sopivia nuorille. Lisäksi juovuksissa oleminen ja päihteiden käyttö päivittäin ovat vaaraksi terveydelle. Toivoisimme, että remontin yhteydessä ostarille tulisi enemmän kahviloita sekä lapsille sopivia paikkoja. Näin saisimme ympäristöstämme mukavamman.



Tyyne Kujala, Elina Nurmi ja Lania Hama



5C-luokan oppilaita, Laajasalon peruskoulu