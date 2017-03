Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Päivän lehti 20.3.2017

Ampumahiihto Holmenkollen, Norja: Maailmancupin päätöskilpailut:



Naisten yhteislähtökilpailu, 12,5 km: 1) Tiril Eckhoff Norja 34.23,1 (1 sakko), 2) Gabriela Koukalova Tshekki jäljessä 22,6 sekuntia (1), 3) Kaisa Mäkäräinen Suomi –34,5 (2), 4) Veronika Vitkova Tshekki –36,1 (2), 5) Franziska Hildebrand Saksa –39,0 (1), 6) Mari Laukkanen Suomi –40,0 (2), 7) Anais Bescond Ranska –43,4 (3), 8) Darja Domratsheva Valko-Venäjä –48,5 (2), 9) Laura Dahlmeier Saksa –54,2 (3), 10) Julia Dzhima Ukraina –57,9 (1).



Maailmancupin loppupisteet (26 kilpailua): 1) Dahlmeier 1211, 2) Koukalova 1089, 3) Mäkäräinen 971, 4) Marie Dorin Habert Ranska 856, 5) Dorothea Wierer Italia 719, 6) Justine Braisaz Ranska 706,...26) Laukkanen 360,...99) Sanna Markkanen Suomi 4.



Yhteislähtöcupin loppupisteet (5 kilpailua): 1) Koukalova 265, 2) Dahlmeier 254, 3) Mäkäräinen 207,...24) Laukkanen 64.



Miesten yhteislähtökilpailu, 15 km: 1) Martin Fourcade Ranska 37.32,2 (0), 2) Andrejs Rastorgujevs Latvia –17,4 sekuntia (2), 3) Simon Eder Itävalta –32,4 (1), 4) Emil Hegle Svendsen Norja –42,2 (2), 5) Arnd Peiffer Saksa –42,5 (2), 6) Michal Slesingr Tshekki –42,9 (1).



Maailmancupin loppupisteet (26 kilpailua): 1) Fourcade 1322, 2) Anton Shipulin Venäjä 918, 3) Johannes Thingnes Bö Norja 812, 4) Peiffer 746, 5) Simon Schempp Saksa 741, 6) Julian Eberhard Itävalta 732, 74) Tuomas Grönman Suomi 31,...88) Olli Hiidensalo Suomi 12.



Golf Haikou, Kiina: Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 560 000 euroa:



Lopputulokset, 54 reikää, par 73:



205 lyöntiä (14 lyöntiä alle parin): Kim Hae-rym Etelä-Korea 68+67+70, Bae Seon-woo Etelä-Korea 69+67+69, Kim Hae-rym voitti 2. uusintareiällä,



...222 (+3): Ursula Wikström Suomi 74+73+75 (jakoi 45. sijan).



Suomen Noora Tamminen karsiutui kahden kierroksen jälkeen yhteistuloksella +14 (78+82).



Hiihto Quebec City, Kanada: Maailmancupin päätöskilpailut, takaa-ajot (v):



Naiset, 10 km: 1) Marit Björgen Norja 22.36,1, 2) Heidi Weng Norja jäljessä 1,2 sekuntia, 3) Stina Nilsson Ruotsi –1.00,0, 4) Ida Ingemarsdotter Ruotsi –1.01,9, 5) Krista Pärmäkoski Suomi –1.05,6, 6) Ingvild Flugstad Östberg Norja –1.06,8, 11) Kerttu Niskanen Suomi –1.46,7, ...muut suomalaiset: 18) Laura Mononen –2.26,3, 19) Aino-Kaisa Saarinen –2.31,6, 28) Anne Kyllönen –3.01,7.



10 km (v) nopeimmat: 1) Björgen 22.35,1, 2) Weng –2,2, 3) Nilsson –11,9, ...8) Pärmäkoski –19,7, 15) Niskanen –35,6.



Finaalikiertueen lopputilanne, 3 kilpailua: 1) Björgen 49.20,5, 2) Weng –1,2, 3) Nilsson –1.00,0, ...suomalaiset: 5) Pärmäkoski –1.05,6, 11) Niskanen –1.46,7, 18) Mononen –2.26,3, 19) Saarinen –2.27,0, 28) Kyllönen –3.01,7.



Miehet, 15 km: 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 32.44,5, 2) Alex Harvey Kanada sama aika, 3) Niklas Dyrhaug Norja jäljessä 0,1 sekuntia, 4) Sindre Björnestad Skar Norja –26,1, 5) Dario Cologna Sveitsi –26,5, 6) Marcus Hellner Ruotsi –26,8, ...suomalaiset: 16) Sami Jauhojärvi –1.47,4, 17) Ristomatti Hakola –1.55,1, 24) Matti Heikkinen –2.18,3, 35) Lari Lehtonen –3.06,1. Iivo Niskanen ei hiihtänyt.



15 km (v) nopeimmat: 1) Hellner 31.55,5, 2) Musgrave –6,3, 3) Röthe –11,9, ...18) Heikkinen –51,6.



Finaalikiertueen lopputilanne, 3 kilpailua: 1) Kläbo 1.09.50,6, 2) Harvey sama aika, 3) Dyrhaug –0,1, ...16) Sami Jauhojärvi –1.47,4, 17) Ristomatti Hakola –1.55,1, 24) Matti Heikkinen –2.18,3, 35) Lari Lehtonen –3.06,1.



Maailmancupin lopputilanteet:



Normaalimatkat, 18 kilpailua:



Naiset: 1) Weng 951 pistettä, 2) Björgen 854, 3) Pärmäkoski 807, 4) Östberg 771, 5) Kalla 491, 6) Nilsson 467, ...muut suomalaiset: 8) Niskanen 417, 9) Mononen 383, 16) Kyllönen 278, 21) Saarinen 198.



Miehet: 1) Martin Johnsrud Sundby 1056, 2) Harvey 588, 3) Heikkinen 555, 4) Niskanen 475, 5) Dyrhaug 468, 6) Röthe 465, ...muita suomalaisia: 38) Jauhojärvi 87, 42) Lehtonen 82.



Kokonaiskilpailu, 31 kilpailua:



Naiset: 1) Weng 2032, 2) Pärmäkoski 1618, 3) Östberg 1517, 4) Nilsson 1437, 5) Björgen 1307, 6) Jessica Diggins USA 912, ...muut suomalaiset: 8) Niskanen 704, 10) Mononen 605, 14) Kyllönen 483, 24) Saarinen 311.



Miehet: 1) Sundby 1626, 2) Sergei Ustjugov Venäjä 1176, 3) Harveu 1128, 4) Kläbo 884, 5) Heikkinen 869, 6) Hellner 815, ...muut suomalaiset: 14) Niskanen 567, 34) Hakola 184, 56) Jauhojärvi 118, 59) Lehtonen 114.



Jalkapallo Englannin Valioliiga:



Middlesbrough–Manchester U 1–3 (0–1), Tottenham–Southampton 2–1 (2–0), Manchester C–Liverpool 1–1.



Espanjan liiga:



Leganes–Malaga 0–0, Atletico Madrid–Sevilla 3–1.



Deportivo Coruna–Celta Vigo, Gijon–Granada.



Saksan 1. Bundesliiga:



Mainz–Schalke 0–1, Mönchengladbach–Bayern München 0–1.



Jääkiekko Naisten SM-sarja:



5/5 loppuottelu: Kärpät–Espoo United 5–3 (1–0, 0–2, 4–1)



1. erä: 15.32 Saija Tarkki (Johanna Koivisto) 1–0.



2. erä: 26.29 Linda Välimäki (Mira Huhta, Annina Rajahuhta) 1–1, 39.08 Linda Välimäki (Christine Posa–Annina Rajahuhta) 1–2.



3. erä: 44.45 Mira Jalosuo (Suvi Käyhkö–Sari Väänänen) 2–2, 48.40 Mira Jalosuo (Saila Saari–Isa Rahunen) 3–2 yv, 54.41 Saila Saari (Saija Tarkki–Johanna Koivisto) 4–2, 54.48 Mira Jalosuo (Saija Tarkki) 5–2, 54.55 Emmi Leinonen (Annina Rajahuhta–Linda Välimäki) 5–3, 58.53 Espoo United aikalisä.



Yleisöä: 1824. Kärpät vei mestaruuden voitoin 3–2, Espoo Unitedille hopeaa.



NHL:



Detroit–Colorado 5–1 (0–0, 1–0, 4–1)



NY Islanders–Columbus ja. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1) C: Joonas Korpisalo 20/22 torjuntaa.



Carolina–Nashville 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) C: Sebastian Aho 0+1, N: Juuse Saros 33/36 torjuntaa.



Minnesota–NY Rangers 2–3 (1–1, 0–2, 1–0) N: Antti Raanta 25/27 torjuntaa.



Ottawa–Montreal vl. 3–4 (0–0, 2–1, 1–2, 0–0, 0–1) M: Artturi Lehkonen 0+1.



Tampa Bay–Washington 3–5 (2–2, 0–0, 1–3), Toronto–Chicago ja. 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1), Arizona–St. Louis 0–3 (0–1, 0–1, 0–1), Edmonton–Vancouver 2–0 (0–0, 1–0, 1–0), San Jose–Anaheim 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)



Koripallo NCAA:



Salt Lake City, Yhdysvallat:



Arizona–St. Mary's 69–60 (29–30)



A: Lauri Markkanen 16 pistettä ja 11 levypalloa. Hän pelasi 37 minuuttia.



Arizona kohtaa seuraavaksi Xavier-joukkueen.



NBA:



Los Angeles Clippers–Cleveland 108–78



Oklahoma–Sacramento 110–94



Atlanta–Portland 97–113



Charlotte–Washington 98–93



Chicago–Utah 95–86



Memphis–San Antonio 104–96



Golden State–Milwaukee 117–92



Denver–Houston 105–109



Nyrkkeily Helsinki: GeeBee-turnaus: Suomalaisia loppuotteluissa:



Naiset:



60 kg: Mira Potkonen Suomi–Crystal Barker Englanti luovutus.



Miehet:



64 kg, B: Rasmus Bergman Suomi–Simon Cross Ruotsi 5–0.



Ringette Naisten SM-sarja:



2/5 loppuottelu: NoU, Nokia–RNK, Raisio ja. 3–4 (0–1, 1–0, 0–1, 2–1, 0–1)



RNK johtaa voitoin 2–0. Seuraava ottelu: 22.3. RNK–NoU.



Salibandy Miesten liiga: Puolivälierien 3. ottelut (neljällä voitolla välieriin):



EräViikingit–Nokian KrP 5–3 (1–1, 4–0, 0–2), voitot 2–1



SPV–Oilers 6–3 (3–1, 1–0, 2–2), voitot 2–1



Classic–Indians 9–4 (2–0, 4–3, 3–1), voitot 1–1.



Seuraavat ottelut: 20. 3. TPS–Happee (voitot 0–2), 22.3. Happee–TPS, Indians–Classic, Nokian KrP–EräViikingit, Oilers–SPV.



Vammaisurheilu Schladming, Itävalta: Kehitysvammaisten Special Olympics -kilpailut, suomalaislajien tuloksia:



Alppihiihto: Miehet, supersuurpujottelu:



Divisioona M4: 1) Jesse Honkonen Suomi 1.16,68.



Lumilautailu: Miehet, supersuurpujottelu:



Divisioona M1: 1) Andre Berg Norja 1.31,11, 2) Daniele Carlini Italia 1.32,89, 3) Janne Matilainen Suomi 1.34,05.



Salibandy (Graz): Divisioona TA, alkusarja: Suomi–Irlanti 9–0, Suomi–Tshekki 3–4, Suomi–Sveitsi 3–1.



Suomella on kolme kilpailupäivän jälkeen kaksi kultaa, yksi hopea ja kaksi pronssia.



Yhdistetty Schonach, Saksa: Yhdistetyn maailmancupin kilpailu 23/23:



Lopputulokset (HS106+10 km): 1) Eric Frenzel Saksa 28.49,7, 2) Francois Braud Ranska –7,7 sekuntia jäljessä, 3) Akito Watabe Japani –11,2, 4) Eero Hirvonen Suomi –12,2, 5) Ilkka Herola Suomi –14,0, ...29) Leevi Mutru Suomi –1.25,8.



Maailmancupin loppujärjestys: 1) Frenzel 1734 pistettä, 2) Rydzek 1609, 3) Watabe 1086, 4) Fabian Riessle Saksa 1069, 5) Björn Kircheisen Saksa 748, 6) Mario Seidl Itävalta 719, 7) Ilkka Herola 475, 8) Hirvonen 464, ...36) Mutru 106, 58) Arttu Mäkiaho Suomi 15, 59) Hannu Manninen Suomi 13, 65) Matti Herola Suomi 2.



Telinevoimistelu Baku, Azerbaidzhan: Maailmancup:



Miehet, hypyn finaali: 1) Christopher Remkes Australia 14,866, 2) Pavel Bulauski Valko-Venäjä 14,666, 3) Zachari Hrimeche Ranska 14,616,...5) Tomi Tuuha Suomi 14,166,...8) Heikki Saarenketo Suomi 12,916.



Vapaaottelu Lontoo: UFC-vapaaotteluilta:



Arnold Allen Britannia–Makwan Amirkhan Suomi. Allen voitti tuomariäänin 28–29, 30–27, 30–27.



Marc Diakiese Britannia–Teemu Packalen Suomi. Diakiese voitti tyrmäyksellä.



Tv-urheilua C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Oulu



C More Sport 1



20.00 SHL Playoffs: Ottelu avoin



Eurosport 1



13.00 Curlingin naisten MM: Kanada-Sveitsi



16.45 Pyöräily: Katalonian ympäriajo



Eurosport 2



21.15 2. Bundesliiga: Union Berlin-Nürnberg



Viasat Urheilu



02.05 NHL: Nashville-Arizona



Viasat Sport



01.35 NHL: Toronto-Boston



Viasat Jääkiekko HD



18.30 KHL Playoffs: TsSKA Moskova-Lokomotiv (tarv.)



03.05 NHL: Edmonton-Los Angeles



Viasat Hockey



02.35 NHL: Dallas-San Jose



Rahapelejä Keno 11/17



Lauantai 18. 3.



Myöhäisarvonta: 6, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 29, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 55, 56, 60, 63, 65, 66, Kunkkunumero: 20



Sunnuntai 19. 3.



Päiväarvonta: 5, 10, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 28, 31, 37, 38, 43, 45, 50, 55, 57, 64, 65, 70, Kunkkunumero: 65



Ilta-arvonta: 6, 7, 8, 18, 22, 23, 33, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 49, 54, 56, 59, 64, 65, 70, Kunkkunumero: 6



Lotto 11/17



Oikeat numerot: 5, 11, 12, 14, 26, 28, 36



Lisänumero: 10, Tuplausnumero: 17



Voitonjako: 7 oikein 2 kpl voitto-osuus 600 000,00 e, 6+1 oikein 211 461,30 e, 6 oikein 2 076,40 e, 5 oikein 48,50 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e



Lauantai-Jokeri 11/17



Jokerinumero: 2 3 8 1 9 5 1



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 9 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e