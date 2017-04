Päivän lehti 20.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Nopean muutoksen luonnehtiman aikamme liberaalin valtamedian kielenkäytössä konservatiivisuudesta on tullut – ja myös tietoisesti tehty – varsin negatiivis­sävytteinen sana. Joka hallitsee (ihmis)kieltä, hallitsee (ihmis)mieltä, ja joka hallitsee ihmismieltä, hallitsee maailmaa.



Julkisuudessa konservatiivisuus esitetään toistuvasti taantumuksellisuutena ja konservatiivit taantumuksen edustajina eli kehityksessä taaksepäin pyrkivinä. Todellisuudessa konservatiivi (latinan sanoista conservare säilyttää, conservatio säilyttäminen) on kuitenkin säilyttäjä, ei peruuttaja.



Esimerkiksi luonnonsuojelija on mitä suurimmassa määrin konservatiivi, samoin hyvinvointiyhteiskunnan puolustaja.



Uudistus ja edistys eivät puolestaan ole synonyymejä.



Ihmiskunnan monenlainen edistyminen historiansa aikana on tapahtunut kumulaation kautta, eli siten, että edellisten sukupolvien saavuttamat tiedot, taidot ja kokemukset on sukupolvelta toiselle eteenpäin siirtämällä säilytetty uusien sukupolvien henkiseksi pääomaksi, jonka pohjalta aina uudet sukupolvet ovat sitten rakentaneet uutta.



Konservatiivisuus eli ”taantumuksellisuus” on siten itse asiassa estänyt ihmiskunnan taantumista: jokaisen sukupolven ei ole tarvinnut aloittaa kaikessa alusta. Jokainen tasapainoinen yhteiskunta jokaisena aikakautena tarvitsee sekä ­uudistajia että säilyttäjiä ja heidän välistä asiallista, toinen toisensa arvon tunnustavaa dialogia.



Mikko Heikkilä



filosofian tohtori, Tampere