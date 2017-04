Liian mutkikas vitsi ei naurata – Tällainen on hyvän vitsin kaava

Päivän lehti 20.4.2017

1. Ihmiset naurattavat toisiaan luodakseen yhteenkuuluvuutta, tehdäkseen vaikutuksen tai keventääkseen keskustelua. Vitsailu on aina pieni riski, osoittaa Harvard Business Schoolin tuore ­tutkimus.



Huulenheitto voi nostaa asemaa muiden silmissä: rohkeus kaskuilla antaa ihmisestä itsevarman ja pätevän kuvan. Vitsin ei tarvitse edes naurattaa, kunhan se on asiallinen. Jos taas laukoo sopimattomia vitsejä, status laskee itsevarmuudesta huolimatta.



2. Vitsin peruskaavassa alku luo odotuksia, jotka yllättävä loppuhuipennus lunastaa. Vitsin osat eivät erillään naurata. Niiden yhdistyessä tapahtuu jotain, joka tuottaa reaktion.



Esimerkiksi monimerkityksisillä sanoilla leikittelevien vitsien hauskuus ei perustu merkityksen vaihtumiseen vitsin edetessä, vaan aivojen kykyyn hahmottaa eri merkitykset juuri samalla hetkellä. Näin toteavat kanadalaistutkijat, jotka yrittävät selittää huumoria kvanttiteorian avulla.



3. Ollakseen hauska vitsin on oltava riittävän yksinkertainen, toteavat Oxfordin yliopiston tutkijat. Vitsien tajuaminen vaatii mentalisaatiota eli kykyä ymmärtää myös toisten ajatuksia ja odotuksia. Ihminen pystyy käsittelemään kerralla vain rajallisesti sisäkkäisiä tasoja: Liisa ajatteli, että Pekka toivoi, että Maria aikoi…



Jos vitsissä on liian monta tasoa, kuulijan aivokapasiteetti ei riitä ja äkilliseen oivallukseen perustuva hauskuus kärsii.



4. Musta huumori vetoaa erityisesti älykkäisiin ihmisiin, iästä ja sukupuolesta riippumatta, kertoo Cognitive Processing -lehdessä juuri julkaistu pieni saksalaistutkimus. Mustan huumorin ystävät olivat myös keskimäärin vähemmän aggressiivisia.

