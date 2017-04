Päivän lehti 20.4.2017

alkoholin juomisen. Kyseessä ei ollut tietoinen päätös vaan silkka vahinko. Vahingolla vain on ollut niin hyvät seuraukset, että olen halunnut jatkaa kokeilua nyt nelisen kuukautta.Alku oli kyllä suunniteltu. Kotona sovittiin, että tammikuu olisi tipaton. Ensimmäisinä viikonloppuina käsi hamusi jääkaapista olutta tai keittiön hyllyltä viinipulloa.Vaikeaa oli yhden kerran, kavereiden kanssa lauantai-iltapäivän lätkämatsissa. Siihen olisi kuulunut pari erätaukotuoppia ja yksi jälkipeleille.alussa alkoi hiihtoloma, ja ensimmäisen lomapäivän iltana join punaviiniä. Se maistui erinomaisen hyvältä, mutta ennen minkäänlaista nousuhumalaa nousi kuume. Alkoi elämäni pisin räkätauti, joka jatkui monta viikkoa.Tipaton jatkui siinä sivussa.Kun flunssa maaliskuun alussa vihdoin hellitti, huomasin kummallisen asian: minä nukun hyvin. Sikeästi ja pyörimättä. Ja joka ainoa yö. Ei muutoksia ruokavalioon, kännykän käyttöön tai muihin rutiineihin. Vain alkoholi oli poissa.Mieleen hiipi mullistavalta tuntuva ajatus: voiko tämä johtua parin kuukauden tipattomasta?vahinko muuttui tietoiseksi tarkkailuksi. Ja havainnot olivat järeitä. Ei aamuöisiä heräämisiä ja unettomia öitä. Vain levollista, rauhallista unta.Maaliskuun aikana tein muitakin havaintoja. Kuten sen, että pitkänkin ravintolaillan pystyy helposti menemään vesilinjalla. On outoa ja mukavaa astua ravintolasta ulos aistit kirkkaina, ilman normaalien ruokajuomien mukana kulkevaa sumua. Kuun loppupuolella join kokeeksi tuopin olutta. Se oli hyvää, muttei kuitenkaan yöunen arvoista.alkaisi viides tipaton kuukausi. Tämä ei edelleenkään ole tietoinen päätös eikä juhlallinen lupaus. Eikä tämä ole saarna. Tämä on kohtuukäyttäjän tekemä, yllättävä havainto.Huonolle nukkujalle sillä on ollut valtavan suuri merkitys.