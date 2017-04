Päivän lehti 20.4.2017

Kainuun Sanomat toteaa, että Britan­nian pääministeri Theresa May yllätti ilmoituksellaan vaalien aikaistamisesta.



”Syyksi hän ilmoitti Westminsterin eli parlamentin eripuraisuuden brexit-neuvotteluista. Vaikka kansanäänestyksen jälkeen eroratkaisua on pidetty peruuttamattomana, parlamentissa puhutaan siitä, voidaanko mikä hyvänsä neuvottelutulos hyväksyä. Ja mitä sitten tapahtuu, jos EU-neuvottelut epäonnistuvat?”



”May laskee lyövänsä labourin pikavaaleissa tainnoksiin ja saavansa vahvan mandaatin jatkaa brexit-neuvotteluja. – – Mayn taktiikka saattaa toimia.”



Etelä-Suomen Sanomat arvioi, että vaaleista on tulossa Britannian EU-kansanäänestyksen jälkinäytös, jossa pääministeri May yrittää hankkia äänestäjiltä riittävän vahvan selkänojan brexit-neuvotteluja varten.



”Neuvotteluista odotetaan pitkällisiä ja vaikeita juuri Mayn itsensä asettamien tiukkojen ja myös ristiriitaisten ennakkoehtojen vuoksi.”



”Toki vaalit tarjoavat brexitin vastustajille teoriassa viimeisen oljenkorren yrittää pitää saarivaltakunta edelleen EU:n jäsenenä. Käytännössä mahdollisuus on olematon.”



Aamulehden mukaan Mayn logiikka on ilmeisesti, että vakautta luodaan äkillisillä mielenmuutoksilla ja sokkipäätöksillä.



”Ehkä May innostui Recep Tayyip ­Erdo­ğanin kansanäänestysvoitosta Turkissa ja päätti itsekin osoittaa ’vahvaa johtajuutta’, joka tuntuu olevan huudossa demo­kraattisissakin valtioissa. Ehkä hän ot­ti oppia Donald Trumpista, jonka ulkopoliittinen ohjenuora on arvaamattomuus.”



”Konservatiivien tappion mahdollisuus on ehkä teoreettinen, mutta se on olemassa. – – Niinpä on otettava huomioon sekin mahdollisuus, että brexit-neuvottelut EU:n kanssa joutuu käymään puoluejohtaja, jolla ei ole osaa eikä arpaa eroamiseen. Se olisi jo painajaismaista.”



”May haluaa käydä eroneuvotteluja unionia vastaan voittajan mandaatilla. EU-maiden ei pidä mennä tämän takia halpaan, eikä Maylle pidä antaa mitään ilmaiseksi.”



Karjalainen kirjoittaa Mayn pelaavan nyt upporikasta ja rutiköyhää.



”Konservatiivien kannatus on työväenpuoluetta ja liberaalidemokraatteja huomattavasti vahvempi. Toisaalta EU-eron vastustajat saavat nyt uuden mahdollisuuden.”



Ilta-Sanomat pohtii, että May pelaa kovalla riskillä.



”Jos Mayn uhkapeli epäonnistuu, Britannia voi vajota poliittiseen kaaokseen, jossa soudetaan ja huovataan EU:ssa pysymisen tai sieltä lähdön välillä.”



”Euroopassa on peräänkuulutettu yhtenäisyyttä näinä epävarmoina aikoina. Mayn toiminta ei ole omiaan hälventämään poliittista sekavuutta Euroopassa – Ranskan ja Saksan vaalien alla.”