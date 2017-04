Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Päivän lehti 20.4.2017

Jalkapallo Mestarien liigan puolivälierät, 2. osaottelut:



Leicester, Englanti–Atletico Madrid, Espanja 1–1 (0–1)



Atletico Madrid välieriin yhteismaalein 2–1.



Real Madrid, Espanja–Bayern München, Saksa ja. 4–2, 1–2 (0–0)



Real Madrid välieriin yhteismaalein 6–3.



Jääkiekko Kosice, Tshekki:



Miesten maaottelu:



Slovakia–Suomi 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)



1. erä: 11.36 Ville Lajunen (Antti Pihlström) 0–1 yv., 14.55 Pihlström (Sakari Manninen–Marko Anttila) 0–2.



2. erä: 27.03 Olli Palola (Julius Honka–Miro Aaltonen) 0–3 yv.



3. erä: maaliton.



Maalivahtien torjunnat: Julius Hudacek Sl 8+10+3=21, Harri Säteri Su 2+9+4=15.



NHL:n pudotuspelien 1. kierrosta tiistaina, 4. ottelut (4 voitolla jatkoon):



NY Rangers–Montreal 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) Voitot tasan 2–2.



Columbus–Pittsburgh 5–4 (2–0, 1–2, 2–2) C: Markus Nutivaara 1+1. Pittsburgh johtaa voitoin 3–1.



San Jose–Edmonton 7–0 (2–0, 4–0, 1–0) Voitot tasan 2–2



Koripallo Miesten Korisliiga:



3. välierä (4 voitolla loppuotteluun):



Vilpas–Kauhajoki 74–69 (32–37), voitot 2–1.



NBA:



Pudotuspelien 1. kierrosta, 2. ottelut (neljällä voitolla jatkoon):



Toronto–Milwaukee 106–100, voitot 1–1.



Boston–Chicago 97–11, Chicago johtaa voitoin 2–0.



LA Clippers–Utah 99–91, voitot 1–1.



Käsipallo Naisten SM-sarja:



1. loppuottelu (3 voitolla mestaruus):



Dicken–HIFK 24–17 (12–8)



Dicken johtaa voitoin 1–0.



Raviurheilu Vermo:



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m Tammatähti: 1) Twigs Voici*/Pekka Korpi 13,7a (1,33), 2) Bosses Lily 14,0a (9,42).3) Demi De Veluwe 14,6a (57,27).4) Cold Seastar 14,6a (126,89). Toto (3-5-2): 1,33 1,05-1,20-1,90 2,14.



5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Koivun Tähti/Mika Forss 26,9a x (38,21), 2) Näätinki 27,1a (4,68).3) Vektoria 27,4a (6,91).4) Huvin Viku 27,8a x (3,44). Toto (7-10-1): 38,21 5,34-1,76-2,01 50,69.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Dreamysine/Mika Forss 15,4a (25,24), 2) Empire Shark 15,5a (4,3).3) Vivaldi Avenger 15,7a (9,6).4) Rainbow Geronimo 15,8a (5,91). Toto (8-5-2): 25,24 3,97-1,68-3,18 35,33. Toto4 voitto-osuus: 30,40.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Karanor Teräsmiesliiga: 1) Finest Chocolate/Teemu Keskitalo 16,8 (2,68), 2) Witch It 17,5 (128,82).3) Jugador 18,0 (8,86).4) Leemark's Dominic 18,1 (8,21).poissa: 10. Toto (16-14-7): 2,68 1,49-10,12-3,17 116,32. Toto4 voitto-osuus: 38,10. Troikka: 1283,27.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m #matkallakunkkareihin, Tammatähti: 1) Huimariina/Ari Moilanen 24,5 (1,75), 2) Eicku 25,4 (15,15).3) Hilin Ihme 26,3 (51,15).4) Pikku Hyvä 25,8 (85,92).poissa: 1. Toto (10-6-4): 1,75 1,25-2,09-4,86 7,57. Toto4 voitto-osuus: 42,80.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Fury Heart/Juho Ihamuotila 14,2a (13,13), 2) Inspis Arioso 14,3a (2,47).3) Tiger Ecus 14,4a (4,27).4) Cincinnati 14,8a (15,59). Toto (10-4-9): 13,13 2,05-1,26-1,29 13,07. Toto4 voitto-osuus: 208,70. Troikka: 107,36. Päivän Duo: 10-10, kerroin: 12,79.



Toto4 pelivaihto 37568,00 e, voitto-osuus 208,70 e



Toto65 pelivaihto 224198,90 e, voitto-osuus 1403,30 e



Pelivaihto 573035,70 e, yleisöä 809



Salibandy Miesten liiga:



Pronssiottelu:



SPV–Happee ja. 6–5 (1–2, 3–0, 1–3, 1–0)



SPV voitti SM-pronssin.



Tv-urheilua Yle TV2



18.30 Jääkiekon U18 MM: Suomen puolivälierä



21.15 Lentopallo M: Hurrikaani-VaLePa, 3. finaali (kooste)



Ruutu+ Urheilu 1



22.05 Eurooppa-liiga: Man Utd-Anderlecht



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: KalPa-Tappara, 2. finaali



22.05 Eurooppa-liiga: Besiktas-Lyon



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Lahti



22.30 PGA Tour: Texas Open



C More Sport 1



12.00-20.00 Tennis: Masters 1000, Monte Carlo



20.15 SHL: HV71-Brynäs, 3. finaali



C More Golf



15.15 PGA Tour: Texas Open



Eurosport 1



15.00 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



15.30 Pyöräily: Tour of the Alps



16.45 Pyöräily: Kroatian ympäriajo



Viasat Urheilu



21.00 Koripallon Euroliiga: Panathinaikos-Fenerbahce



03.05 NHL Playoffs: Nashville-Chicago



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



02.05 NHL Playoffs: Montreal-NY Rangers



05.35 NHL Playoffs: Edmonton-San Jose



Viasat Golf



09.30 European Tour: Shenzhen International



Rahapelejä Keno 16/17



Tiistai 18. 4.



Myöhäisarvonta: 2, 12, 13, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 45, 51, 52, 55, 56, 58, 62, 64, 67, 70, Kunkkunumero: 26



Keskiviikko 19. 4.



Päiväarvonta: 6, 7, 12, 18, 19, 25, 26, 27, 37, 43, 46, 52, 53, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 70, Kunkkunumero: 52



Ilta-arvonta: 2, 5, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 32, 34, 37, 40, 41, 49, 59, 63, 66, 68, Kunkkunumero: 40



Viking Lotto 16/17



Oikeat numerot: 3, 11, 17, 20, 31, 32



Lisänumerot : 5, 7, Onnennumero: 11



Voitonjako: 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 24 165 351,80 e, 5+1 oikein 26 426,90 e, 5 oikein 728,80 e, 4 oikein 22,90 e, 3 oikein 7,00 e



Keskiviikko-Jokeri 16/17



Jokerinumero: 4 6 3 3 7 3 2



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e