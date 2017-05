Päivän lehti 20.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Savon Sanomien mukaan Puuliiton, Metalliliiton ja Teollisuusalojen ammattiliiton yhdistäminen Teollisuusliitoksi osuu mielenkiintoiseen hetkeen.



”Tilastokeskus kertoi tiistaina, että bruttokansantuote on kasvanut tammi–maaliskuussa peräti 2,8 prosenttia. Luku todistaa suhdannekäänteestä, jota palkansaajilla on kiu­saus käyttää syksyn työmarkkinaneuvotteluissa perusteluna palkkojen korotuksille.”



”Suomen rakenteelliset ongelmat eivät ole muuttuneet miksikään.”



”Uusia asemia hakevilla työmarkkinajärjestöillä on historiallinen tilaisuus luo­da uutta sopimuskulttuuria, joka perustuu liittokohtaisiin neuvotteluihin ja ny­kyistä enemmän paikalliseen sopimiseen. Herkkä tilanne kysyy palkansaajilta malttia vaatia palkankorotuksia himoittua vähemmän ja yrityksiltä jakaa osinkoja vähemmän ja investoida enemmän.”



Ilkka kirjoittaa, että suurliitosta tulee hyvin miesvaltainen.



”Jäsenkunnasta kolme neljäsosaa on miehiä. Sukupuolten tasa-arvoa työ­elämässä tavoittelevat voisivat olla tästä jopa hiukan huolissaan.”



”Epäilemättä liiton neuvotteluratkaisut tulevat suosimaan miehiä. On suuri vaara, että linja kovenee ja työelämän pehmeämmät mutta kuitenkin tärkeät arvot jäävät toissijaisiksi.”