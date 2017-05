Päivän lehti 20.5.2017

Heikki Willamo & Nordic Delights 13.8. saakka Suomen Valokuvataiteen museossa (Kaapelitehddas, Tallberginkatu 1 G). Ti–su 11–18, ke 11–20.

Erns Billgren: Looking Back 28.5. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la 11–16, su 12–16.

Come to Finland 28.5. saakka Kansallismuseossa (Mannerheimintie 34). Ti­–su 11–18.

Timo Heino & Arto Korhonen 31.OHO Galleriassa (Pursi­miehenkatu 29–31 A, 4. krs.). Ti–pe 10–16.

Helsexinki 28.1.2018 saakka Helsingin kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16). Ma–pe 11–19, la–su 11–17.