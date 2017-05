Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua.

Päivän lehti 20.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Miesten jalkapalloliiga:



PS Kemi–HJK 0–1 (0–1)



7. Alferdo Morelos 0–1.



HJK: Thomas Dähne, Hannu Patronen (v), Rafael Scapini De Almeida, Ville Jalasto, Faith Friday Obilor, Atomu Tanaka (83. Vincent Onovo), Anthony Annan, Sebastian Dahlström, Alfredo Jose Morelos Avilez (v) (86. Ousman Jallow), Akseli Pelvas, Evans Mensah (65. Juha Pirinen).



JJK–VPS 1–4 (1–1)



8. Steven Morrissey 0–1, 36. Oma maali 1–1, 81. Andre Anthony Clennon 1–2, 84. Morrissey 1–3, 90. Morrissey 1–4.



HIFK–IFK Mariehamn 1–1 (1–1)



16. Aleksei Kangaskolkka 0–1, 30. Matias Hänninen 1–1.



HIFK: Tomi Maanoja, Nongotamba Shutsa A Lody, Tommi Vesala, Matias Hänninen (v), Xhevdet Gela, Jukka Halme, Esa Terävä, Mika Väyrynen, Nnaemeka Anyamele, Aleksi Ristola, Mikael Forssell (72. Juho Mäkelä).



Ilves–FC Inter 0–2 (0–0)



52. Timo Furuholm 0–1, 82. Njazi Kuqi 0–2.



FC Lahti–KuPS 1–2 (0–0)



61. Fuad Gbolahan Salami 0–1, 68. Ruben Shalu Gabriel 0–1, 90+3. Igor Jovanovic 1–2.



SJK–RoPS 3–0 (2–0)



15. Oma maali 1–0, 25. Aristote Mboma 2–0, 73. Mboma 3–0.



Naisten liiga:



TPS–HJK 0–1 (0–1)



Miesten Ykkönen:



EIF–Honka 0–1 (0–0)



Stara Pazova, Serbia:



Alle 16-vuotiaiden poikien maaottelu:



Serbia–Suomi 1–1 (0–1)



Suomen maali: Elias Mastokangas.



Jääkiekko NHL:



Länsilohkon 4/7 finaali:



Nashville–Anaheim je. 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)



N: Pekka Rinne 34/37 torjuntaa, A: Sami Vatanen 0+1.



Voitot 2–2.



Lentopallo Örkeljunga, Ruotsi:



Naisten lentopallomaaottelu:



Ruotsi–Suomi 2–3 (20–25, 25–22, 25–23, 16–25, 13–15)



Pyöräily Tortona:



Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:



13. etappi, Reggio Emilia–Tortona, 167 km: 1) Fernando Gaviria Kolumbia 3.47.45, 2) Sam Bennett Irlanti, 3) Jasper Stuyven Belgia.



Kokonaiskilpailu 13/21 etapin jälkeen:



1) Tom Dumoulin Hollanti 56.28.53, 2) Nairo Quintana Kolumbia jäljessä 2.23 minuuttia, 3) Bauke Mollema Hollanti –2.38.



Lauantaina ajetaan 131 kilometrin etappi Castellaniasta Oropaan. Ympäriajo päättyy 28. toukokuuta Milanoon.



Ralliautoilu Matosinhos, Portugali:



Rallin MM-sarjan 6/13 kilpailu, Portugalin ralli:



Kärjen tilanne 9/19 erikoiskokeen jälkeen: 1) Ott Tänak Viro, Ford 1.37.18,5, 2) Dani Sordo Espanja, Hyundai –4,6, 3) Sebastien Ogier Ranska, Ford –5,0, 4) Craig Breen Irlanti, Citroen –12,9, 5) Elfyn Evans Britannia, Ford –18,3, 6) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –22,7, 7) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi Toyota –52,0, 8) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –1.12,3, 9) Andreas Mikkelsen Norja, Skoda –3.17,8 (WRC 2), 10) Mads Östberg Norja, Ford –3.50,0, 11) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford 4.22,3 (WRC 2), ...13) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –4.51,2, ...21) Max Vatanen/Jacques-Julien Renucci Ranska, Ford –9.27,7.



Rahapelit Eurojackpot 20/17



Päänumerot: 22, 33, 41, 46, 50. Tähtinumerot: 2, 6



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 516 438,40 e, 5 oikein 136 704,20 e, 4+2 oikein 5 207,70 e, 4+1 oikein 279,90 e, 4 oikein 122,90 e, 3+2 oikein 64,50 e, 2+2 oikein 21,40 e, 3+1 oikein 20,50 e, 3 oikein 16,70 e, 1+2 oikein 9,60 e, 2+1 oikein 8,80 e



Keno 20/17



Perjantai 19. 5., Päiväarvonta: 2, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 55, 58, 59, 63. Kunkkunumero: 16 Ilta-arvonta: 3, 6, 7, 9, 16, 19, 21, 23, 24, 29, 31, 33, 37, 47, 48, 52, 53, 55, 62, 64. Kunkkunumero: 64



Perjantai-Jokeri 20/17



Jokerinumero: 3 7 0 0 0 4 7



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



TV-urheilua Yle TV2



15.05 Käsipallo: Cocks-BK-46, 3. finaali



17.00 Kouluviestikarnevaali



22.15 Rytmisen voimistelun EM



Ruutu+ Urheilu 1



17.00 Portugalin MM-ralli: EK13



04.00 NBA Playoffs: San Antonio-Golden State



Ruutu+ Urheilu 2



00.00 Portugalin MM-ralli (kooste)



MTV3 ja C More Sport 1



16.15 Jääkiekon MM: Välierä



20.15 Jääkiekon MM: Välierä



C More Max



13.35, 15.10 ja 16.05 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, Ranska



21.00 Tennis: Masters 1000, Rooma



C More Sport 2



15.30 Tennis: Masters 1000, Rooma



20.00 PGA Tour: Byron Nelson



C More Golf



15.00 PGA Tour: Byron Nelson



Eurosport 1



08.00 Jalkapallon U20 MM: Venezuela-Saksa



10.30 Jalkapallon U20 MM: Argentiina-Englanti



14.30 Pyöräily: Giro d’Italia



20.00 Ratsastus: Global Champions Tour, Madrid



22.00 Pyöräily: Tour of California



Eurosport 2



14.45 ja 18.30 FIM EWC: Oschersleben 8h



16.30 Bundesliiga: Ottelu avoin, päätöskierros



23.00 MLS: DC United-Chicago



Viasat Jalkapallo HD



17.00 League One Playoffs: Bradford-Millwall



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Serie A: Napoli-Fiorentina



Viasat Fotboll



18.00 La Liga: Sporting Gijón-Real Betis



20.00 La Liga: Deportivo-Las Palmas



22.00 Ligue 1: Rennes-Monaco



Viasat Urheilu



19.00 Serie A: Chievo-Roma



22.00 La Liga: Sevilla-Osasuna



01.00 Nascar Sprint Cup: Charlotte



Viasat Sport



09.00 V8 Supercars: Winton Supersprint



22.00 Ligue 1: PSG-Caen



06.45 V8 Supercars: Winton Supersprint



Viasat Jääkiekko HD



02.15 NHL Playoffs: Anaheim-Nashville



Viasat Golf



15.00 European Tour: The Rocco Forte Open



00.00 LPGA Tour: Kingsmill Cham­pionship