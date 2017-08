Päivän lehti 20.8.2017

Vegaanilapsille tulee taata päiväkotiruoka

Helsingin päiväkodeissa on rajoitettu vegaaniruoan saatavuutta. Joissakin päiväkodeissa ruoka järjestyy, toisissa vanhemmat joutuvat toimittamaan ruoan itse. On myös päiväkoteja, joissa asiassa ei jousteta lainkaan.



Olisi aika yhdenmukaistaa linja ja lopettaa vegaaniperheiden syrjintä. Vegaaniruoka on THL:n mukaan terveellinen vaihtoehto kaikenikäisille – myös pikkulapsille. Esimerkiksi Tampereella vegaaniruoka onnistuu rasti ruutuun -periaatteella. Helsingissä korostuvat vielä vanhahtavat asenteet ja maataloustuottajien etu.



Vegaanilapset ovat eettisen ja ekologisen elämän edelläkävijöitä. Heidän elämäntapaansa tulisi rohkaista, ei rajoittaa.



Susanna Vilkamaa



vegaani, äiti, Helsinki