Päivän lehti 20.8.2017

Turun puukottaja valitsi uhreiksi naisia – iskua tutkitaan terroritekona

Turku/Helsinki

Nuori

Puukotuksen

Krp

Paikallisessa

Suojelupoliisi

Hallitus

HS-työryhmä: Lasse Kerkelä, Toni Lehtinen, Saara Niskanen, Minna Passi, Saara Tammi