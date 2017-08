Päivän lehti 20.8.2017

Rohkeus elää myös Turun kaduilla

Eurooppalaisia

Tosiasiassa

terroritekoja on yhdistänyt moni karmea piirre. Samalla niitä on järjestelmällisesti yhdistänyt myös yksi vaikuttava asia. Se, että niiden kohteeksi joutuneet kaupungit ovat käytännössä jokaisen iskun jälkeen näyttäneet, millaisia niiden asukkaat oikeasti ovat.Ihmiset ovat auttaneet toi­siaan, kokoontuneet yhteen ja tarjonneet tukeaan. Sivulliset ovat yrittäneet pelastaa ihmishenkiä, iskupaikoille on tuotu kukkia ja kynttilöitä. Ja kaiken jälkeen ihmiset ovat pystyneet jatkamaan elämäänsä ilman, että arki on muuttunut pelokkaaksi.Lontoolaiset ovat kavunneet takaisin metroihinsa, pariisilaiset palanneet kahviloihin ja konsertteihin, tukholmalaiset ostoksille Åhlensiin.Turkulaiset ja suomalaiset tekevät nyt samoin. Jo lauantaina turkulaiset palasivat kaupunkinsa keskustaan, vaikka tunnelma oli apea.”No tenim por”, lauloivat ihmiset katalaaniksi Barcelonassa, kun kaupunkilaiset kokoontuivat muistamaan torstain iskujen uhreja. Me emme pelkää. Kaupungin keskusta täyttyi Euroopan toisella laidallakin pian terroritekojen jälkeen.moni pelkää lähteä iskujen jälkeen kaupungille, mutta rohkeus syntyy juuri siitä, että voittaa pelkonsa.Jokaisen iskun jälkeen käynnistyy pohdinta, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Tarve tehdä edes jotain on kova. Poliitikkojen ja poliisin kuuluukin tehdä iskujen ehkäisemiseksi se, minkä voivat. Naiivi ei saa olla.Usein yksittäiselle ihmiselle paras vastaus on kuitenkin olla tekemättä mitään tavallisuudesta poikkeavaa, niin vaikeaa kuin se välillä onkin. Se on arjen rohkeutta, jota turkulaiset ja suomalaiset tänäänkin osoittavat.