Päivän lehti 20.8.2017

Nyt näyttää jo lähes varmalta: Areena-työmaa alkaa syksyllä Tampereella

Tampere.

Noin kymmenen vuoden odotuksen jälkeen nyt alkaa näyttää siltä, että Tampereelle, pääradan päälle todellakin ryhdytään rakentamaan jättimäistä monitoimiareenaa. Moni este on kaatunut hankkeen tieltä kesän aikana ja enää puuttuu lopullinen päätös sijoittajilta.”Se on tosi hyvässä asennossa nyt. Odotellaan vielä vähän, mutta kunhan kumppanimme tekee investointipäätöksen, niin todennäköisesti toteutus päästään käynnistämään jo syyskuun aikana”, sanoo konsernijohtaja Juha Yli-Rajala http://www.hs.fi/haku/?search-term=juha+yli-rajala Tampereen kaupungilta.Uusissa havainnekuvissa näkee jo, millainen järkäle ja maisemanmuuttaja Sorin sillan eteläpuolelle tuleva monitoimiareena on hotelleineen ja toimistoineen. Sen hotelliosa tulee kiertämään itse areenaa sen yläpuolella. Sinne tulee myös Suomen toinen RAYn kasino. Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

SRV:n