Päivän lehti 20.8.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Amerikkalainen jalkapallo Vaahteraliiga:



Royals–Trojans 7–14 (7–7)



Autourheilu Bostalsee, rallin MM-sarjan 10/13 kilpailu, Saksan ralli:



Tilanne 17/21 erikoiskokeen jälkeen: 1) Ott Tänak Viro, Ford 2.31.32,2, 2) Andreas Mikkelsen Norja, Citroen jäljessä 21,4 sekuntia, 3) Sebastien Ogier Ranska, Ford –29,6 sekuntia, 4) Elfyn Evans Britannia, Ford –1.48,3, 5) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –1.52,5, 6) Craig Breen Irlanti, Citroen –2.06,7, 7) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi –4.04,9, 8) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –4.31,3, ...15) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford –11.45,9, 22) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –17.43,3.



– Kilpailun 7. erikoiskokeella keskeyttänyt Lappi jatkoi superrallisäännön perusteella.



Kilpailu jatkuu sunnuntaina neljällä erikoiskokeella.



Beach volley Jurmala, Latvia, EM-kilpailut:



Puolivälierät: Kristyna Kolocova/Michaela Kvapilova Tshekki–Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen Suomi 2–1 (21–18, 18–21, 15–12)



Golf Des Moines, USA, naisten reikäpelikilpailu Solheim Cup, tilanne 2. päivän jälkeen: Eurooppa–USA 2–2.



Jalkapallo Jalkapalloliiga:



HIFK–RoPS 1–0 (0–0)



PS Kemi–Inter 1–5 (0–3)



SJK–FC Lahti 1–0 (0–0)



Seuraavat ottelut: 20.8. JJK–HJK, KuPS–IFK Mariehamn, VPS–Ilves.



Miesten Ykkönen:



AC Oulu–Gnistan 1–2 (0–2)



Honka–Haka 2–2 (2–0)



Naisten Suomen cupin välierä:



HJK–FC Honka 2–0 (1–0).



40. Maiju Hirvonen 1–0, 66. Tessa Rinkinen 2–0.



Englannin Valioliiga lauantaina:



Swansea–Manchester United 0–4 (0–1), Bournemouth–Watford 0–2 (0–0), Burnley–West Bromwich 0–1 (0–0), Leicester–Brighton 2–0 (1–0) (B: Niki Mäenpää vaihdossa), Liverpool–Crystal Palace 1–0 (0–0), Southampton–West Ham 3–2 (2–1), Stoke–Arsenal 1–0 (0–0).



Italian Serie A, kauden avausottelu:



Juventus–Cagliari 3–0



Ruotsin liiga Allsvenskan:



Eskilstuna–Malmö 3–1



Saksan Bundesliiga perjantaina:



Kauden avausottelu: Bayern München–Leverkusen 3–1 (2–0). Joel Pohjanpalo (Leverkusen) oli vaihtopelaajana, mutta ei pelannut.



Bundesliiga lauantaina:



Mainz–Hannover 0–1, HSV–Augsburg 1–0, Hertha Berlin–Stuttgart 2–0, Hoffenheim–Werder Bremen 1–0, Wolfsburg–Dortmund 0–3, Schalke–Leipzig 2–0 (1–0).



Saksan 2. Bundesliiga:



Düsseldorf–Kaiserslautern 2–0, Heidenheim–Duisburg 1–2, Dresden–Sandhausen 0–4 (D: Eero Markkanen kentälle 57. minuutilla).



Lentopallo Sastamala, miesten maaottelu:



Suomi–Slovakia 3–1 (25–22, 23–25, 25–23, 26–24)



Suomen pisteet: Antti Siltala 14/+5, Jan Helenius 11/+4, Markus Kaurto 10/+6, Antti Ropponen 8/+1, Tommi Siirilä 7/+5, Elviss Krastins 7/+5, Sauli Sinkkonen 5/+3, Henrik Porkka 1/+1.



Yleisöä 758.



Mäkihyppy Frenstat, Tšekki:



Kesä gp-sarjan 3/5 kilpailu, HS 106: 1) Sara Takanashi Japani 242,6 pistettä (hyppyjen pituudet 97,5 m + 102 m), 2) Maren Lundby Norja 232,4 (96+98), 3) Yuki Ito Janapni 231,6 (100+96,5)...8) Julia Kykkänen Suomi 203,7 (89,5+91,5).



Kesä-gp:n pistetilanne 3/5 kilpailun jälkeen: 1) Ito 220, 2) Takanashi 180, 3) Lundby 176...16) Kykkönen 47.



Pesäpallo Naisten Superpesis:



Puolivälierien 2. ottelut, kolmella voitolla välieriin: Oulu–Lapua 1–2 (0–6, 2–1, 0–0, 5–7).



Lapua johtaa voitoin 2–0.



Pyöräily Fredrikstad, Norja, naisten maailmankiertueen kilpailu, Norjan ympäriajo:



2. etappi, 140,4 km, Sarpsborg–Fredrikstad: 1) Chloe Hosking Australia 3.34.26, 2) Marianne Vos Hollanti, 3) Ellen van Dijk Hollanti, 4) Jolien D'Hoore Belgia, 5) Lotta Lepistö Suomi kaikilla sama aika.



Kokonaiskisan tilanne: 1) Vos 6.04.31, 2) D'Hoore jäljessä 12 sekuntia, 3) Van Dijk –12, ...9) Lepistö –21.



Kilpailu päättyy sunnuntaina.



Nimes, Ranska:, maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo, Vuelta:



1. etappi, joukkueaika-ajo, 13,7 km: 1) BMC Racing 15.58, 2) Quickstep jäljessä 6 sekuntia, 3) Sunweb sama aika, 4) Sky –9, 5) Orica –17.



Sunnuntaina ajetaan 203,4 kilometrin mittainen etappi (Nimes–Gruissan).



Portes du Soleil, Ranska, kv. etappiajo:



Etappi 1/2, 153,6 km: 1) Tao Quemere Ranska 3.58.47, 2) Boris Orlhac Ranska –15 sekuntia jäljessä, 3) Louis Pijourlet Ranska sama aika,...9) Jaakko Hänninen Suomi sama aika.



Mäkipistekilpailun tilanne: 1) Alexandre Jamet 13 pistettä, 2) Hänninen 11, 3) Quemere 5.



Sunnuntaina ajettavalla toisella osuudella on mittaa 154,2 kilometriä.



Ratsastus Strzegom, Puola, kenttäratsastuksen EM-kilpailut:



Tilanne kouluratsastus- ja maastokokeen jälkeen: 1) Ingrid Klimke/Horseware Hale Bob Saksa 30,30, 2) Michael Jung/FischerRocana Saksa 32,80, 3) Sara Algotsson Ostholt/Reality Ruotsi 35,00,...45) Pauliina Swindells/Ferro S Suomi 100,80.



Sunnuntaina ratsastetaan rataestekoe.



Raviurheilu Rovaniemi 19.8. Toto76



6. lähtö, Toto76-1, lv 2100 m Kyvyt esiin-divisioonakarsinta: 1) Double Cross*/Hannu Torvinen 17,0a (21,52), 2) Outfield Olga 17,0a (7,23).3) Jorge Saknussen 17,1a (3,12).4) Filius Felix 17,2a (3,84).poissa: 10. Toto (7-11-4): 21,52 5,22-2,07-1,46 66,04.



7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Roger America*/Antti Teivainen 13,7a (8,41), 2) Lago Negro 13,9a (18,69).3) Vic de Luxe* 14,0a (30,92).4) Onboard Broline* 14,0a (26,26). Toto (2-4-7): 8,41 4,63-4,58-5,78 46,49. Troikka: 1681,04.



8. lähtö, Toto76-3, sh 2100 m Haastajadivisioona: 1) Vernanto/Arto Komulainen 26,7a (3,87), 2) Rillakka 27,0a (18,57).3) Jepulis 27,1a (4,21).4) Tarun Tykki 27,3a (14,14).poissa: 2, 6. Toto (12-11-5): 3,87 1,73-3,16-1,45 36,22.



9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Zunami/Henri Bollström 15,3 (9,72), 2) Miss Southwind 15,0 (49,94).3) Bessie Bliss 15,0 (19,25).4) Lili Sisu 15,3 (82,13). Toto (1-13-16): 9,72 2,99-20,20-4,98 359,95. Toto4 voitto-osuus: 11,40.



10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 1600 m Elomaili Kultadivisioonakarsinta: 1) Special Promise/Santtu Raitala 12,1a (2,39), 2) Victory Bonsai 12,6a (2,1).3) Fantoccini* 12,9a (24,08).4) Titane Nordique 13,1a (30,92).poissa: 7, 10. Toto (9-11-12): 2,39 1,19-1,09-2,16 1,77. Toto4 voitto-osuus: 17,90. Troikka: 17,96.



11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, sh 2600 m Kirppuajo: 1) Tähen Toivomus/Henri Bollström 24,0 (2,03), 2) Koskelan Akseli 25,5 (32,46).3) Villihuuma 26,3 (143,56).4) Vilma Lyydia 26,3 (7,0).poissa: 1. Toto (14-12-4): 2,03 1,31-2,71-11,19 17,39. Toto4 voitto-osuus: 19,60.



12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Hopeadivisioona: 1) Make it Quick*/Santtu Raitala 13,0a (4,13), 2) Merry Broline* 13,3a (26,15).3) Rhapsody Ås* 13,5a (10,86).4) Steel Anemone 13,8a (3,34).poissa: 12. Toto (1-8-5): 4,13 2,06-9,19-3,80 39,89. Toto4 voitto-osuus: 25,00. Troikka: 235,66. Päivän Duo: 14-1, kerroin: 5,73.



Toto4 pelivaihto 63501,00 e, voitto-osuus 25,00 e



Toto76 pelivaihto 315712,10 e, voitto-osuus 6202,40 e



Pelivaihto 751201,15 e.



Tennis Cincinnati, Yhdysvallat:



ATP-turnauksen nelinpelin puolivälierä: Ryan Harrison Yhdysvallat/Michael Venus Uusi-Seelanti–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia 7–6(4), 4–6, 12–10.



Rahapelit Lotto 33/17



Oikeat numerot: 1, 13, 17, 22, 26, 31, 37. Lisänumero: 38. Tuplausnumero: 25



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 207 995,50 e, 6 oikein 2 280,60 e, 5 oikein 48,90 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Lauantai-Jokeri 33/17



Jokerinumero: 3 6 8 6 4 0 7



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Keno 33/17



Päiväarvonta (19.8.): 8, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 35, 41, 44, 46, 47, 53, 54, 67, 69. Kunkkunumero: 30.



Ilta-arvonta (19.8.): 3, 4, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 34, 44, 49, 54, 55, 63, 64, 65. Kunkkunumero: 54.



TV-urheilua Yle TV2



17.00 Kenttäratsastuksen EM



Ruutu+ Urheilu 1



13.00 Saksan MM-ralli: Power Stage



16.00 Superpesis: 1. puolivälierä



20.30 Saksan MM-ralli (kooste)



Ruutu+ Urheilu 2



15.30 Vaahteraliiga: Butchers-Saints



C More Sport 1



17.00 Yleisurheilun Timanttiliiga: Birmingham



19.15 ja 23.00 Tennis: Masters 1000, Cincinnati



C More Sport 2



22.00 PGA Tour: Wyndham Championship



Eurosport 1



09.00 Snooker: China Championship



12.30 Supersport: Lausitzring



14.00 Superbike: Lausitzring



16.00 Pyöräily: La Vuelta, 2. etappi



21.30 Jalkapallon naisten U19 EM-finaali



Eurosport 2



09.30 ja 11.00 Universiadit: Uimahypyt



16.30 Pyöräily: Cyclassics Hamburg



18.00 Motocross: FIM MXGP, Ruotsi



01.00 MLS: New York City-New England



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



15.30 Valioliiga: Huddersfield-Newcastle



18.00 Valioliiga: Tottenham-Chelsea



21.15 La Liga: Barcelona-Real Betis



23.15 La Liga: Deportivo-Real Madrid



Viasat Urheilu



16.00 Ligue 1: Lille-Caen



19.00 Serie A: Atalanta-Roma



21.45 Serie A: Inter-Fiorentina



Viasat Fotboll



19.15 La Liga: Athletic-Getafe



Viasat Sport



07.00 V8 Supercars: Sydney



21.45 Serie A: Crotone-Milan



Viasat Golf



10.30 ja 14.00 European Tour: Paul Lawrie Match Play



Viasat Jääkiekko HD



12.00 World Series of Darts



Motorsport TV



14.00 ja 17.00 Motocross: FIM MX2/MXGP, Ruotsi