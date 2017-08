Päivän lehti 20.8.2017

Takuueläkkeiden nosto olisi oikeudenmukainen ratkaisu

Politikan yhtälössä on nyt kolme tekijää: eduskuntavaalit lähestyvät, hallituspuolueiden kannatus hupenee ja talous alkaa taas tuottaa enemmän rahaa yhteiseen kirstuun. Yksi plus yksi plus yksi on jakovara. Vaikka valtiovarainministeriö antaakin laskelmasta nolla pistettä, politiikan tekijät laskevat näin.



Mitään suurta pottia ei tule jakoon, mutta ehkä jotain pientä sinne tänne. Eläkeläiset ovat suuri äänestäjäryhmä. Ystäviä saa paljon, jos tarjoaa vaikka työeläkkeiden taitetun indeksin poistamista.



Jos sen sijaan haluaa puuttua eläkkeiden aitoon ongelmaan, kannattaa tarjota takuueläkkeiden nostoa. Taitetun indeksin poistamisesta hyötyisivät eläkeläisten ryhmästä eniten ne, joilla eläkkeet ovat jo suurimmat.



Taloustutkijat Mauri Kotamäki ja Olli Kärkkäinen huomauttavat Yhteiskuntapolitiikka -lehdessä (17.3.), että ratkaisu olisi lisäksi kallis. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan eläkevakuutusmaksua pitäisi nostaa kuudella prosenttiyksiköllä, jos järjestelmän rahastointi haluttaisiin pitää tasapainossa.



Pahimmassa ahdingossa ovat kuitenkin takuueläkkeen varassa elävät. Takuueläkkeen saa, jos työeläke on jäänyt pieneksi. Maksimisumma tänä vuonna on 760 euroa kuukaudessa.



T yöeläkevakuuttajien Telassa työskentelevä Kotamäki jatkaa teemaa blogi-kirjoituksessaan. Hän tarjoaa eläkeläisköyhyydestä kiinnostuneille kehityskohteeksi takuueläkettä. Kotamäki laskee, että takuueläkkeen korotus 50 eurolla johtaisi verovaikutusten jälkeen 51 miljoonan vuotuisiin lisäkustannuksiin. Korotus osuisi suoraan köyhimpään eläkeläisväestöön eikä potti vuotaisi parempiosaisille.



Tällaista linjausta puoltaisi vertailu muihin maihin. Takuueläkkeen (tai muissa maissa minimieläkkeen) nettosumman voi suhteuttaa keskipalkkaan. EU:n tapa määritellä eläkeläisköyhyyden raja on se, että tulot jäävät alle 60:een prosenttiin väestön keskitulosta. Näin laskien Suomi on alhaisen korvaustason maa ja pohjimmaisina ovat takuueläkeläiset.



Heitä on kuitenkin vain noin 100 000. Heidän asiansa ajamisesta ei ikävä kyllä monta ääntä saa.