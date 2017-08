Päivän lehti 20.8.2017

Vastaus terroriin löytyy suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista

Tuntemattomiin ihmisiin kohdistuvat verityöt ovat Suomessa harvinaisia. Turun perjantaiset tapahtumat olisivat poikkeuksellisia pelkästään seurausten takia. Puukottajan uhrina kuoli kaksi ihmistä ja kahdeksan loukkaantui. Järkytys ja myötäeläminen ulottuivat koko Suomeen.Lauantaina poliisi kertoi tutkivansa tekoja terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina tai murhan yrityksinä.Rikoslaissa on nykyään omat pykälänsä terrorismirikoksille. Sen mukaan rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hän esimerkiksi pyrkii aiheuttamaan vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Murhanimikkeen käyttö puolestaan kertoo, että poliisi pitää mahdollisena tekojen suunnitelmallisuutta.Tutkinnan yhteydessä on pidätetty pääepäillyn lisäksi neljä muuta ihmistä ja yksi on etsintäkuulutettu. On siis mahdollista, että useampi kuin yksi ihminen on ollut valmiina terrorismiin. Varsinaisen puukottajan poliisi sai kiinni tuoreeltaan.un tiedot perjantaina alkoivat levitä, ensimmäinen reaktio oli järkyttynyt hämmennys. Maailman turvallisimpiin maihin kuuluvassa Suomessa ihmisten ei ole tarvinnut vaivata mieltään sillä, voivatko he liikkua kesäisen perjantain ­iltapäivän suuren kaupungin toreilla.Tietojen tarkentuessa usko suomalaisen yhteiskunnan toimivuuteen sai kuitenkin tukea. Poliisin toiminta tapahtumapaikalla oli nopeaa ja tehokasta. Tekijä pysäytettiin nopeasti, mutta kuitenkin niin, että häntä päästään toivon mukaan pian kuulemaan ja hänet saadaan aikanaan vastaamaan teoistaan. Koska tekijä jäi henkiin, hänen motiiviensa ja taustalla mahdollisesti olevien verkostojen selvittäminen on mahdollista.Myös paikalla olleiden ihmisten pyrkimys tekojen estämiseen ja uhrien auttamiseen kertoo, kuinka yksimielisesti tällaiset teot tuomitaan.Vaikka yllättävässä tilanteessa huhut, arvaukset ja jopa tahallisen väärät tiedot leviävät nopeasti, poliisin ripeä tiedottaminen auttoi kirkastamaan kuvaa tapahtuneesta. Kaikesta näki, että tällaiseen mahdollisuuteen oli varauduttu jo etukäteen.eskustelu veritekoon johtaneista syistä ja mahdollisista johtopäätöksistä on kuitenkin vasta edessäpäin. Poliisin ja muiden viranomaisten tehtävä on selvittää mahdollisimman hyvin, mitä todella tapahtui ja oliko missään nähtävissä merkkejä tulevasta.Jos tutkinnan tulokset painottavat yksittäisen ihmisen psyykkisiä tekijöitä, johtopäätökset ovat kovin toisenlaisia kuin silloin, jos näyttää siltä, että organisoidun toiminnan tuloksena Suomeen on tullut ainakin yksi ihminen, jonka tarkoituksena on ollut pelon herättäminen etukäteen suunnitelluilla veritöillä.Molemmissa tapauksissa ja kaikissa niiden välimuodoissa on tarpeen arvioida, ­ketkä ovat olleet tekemisissä tekijän ja hänen mahdollisten taustatahojensa kanssa ja olisiko kellojen pitänyt soida voimakkaammin.Edessä on toivon mukaan perusteellinen keskustelu tapahtuneesta. Taso on sitä parempi, mitä enemmän puheenvuorot perustuvat tietoon arvausten sijaan. Nyt sekä poliitikot että tavalliset suomalaiset tarvitsevat malttia.Ne vahvuudet, joilla Suomi on kärjessä lukuisissa kansainvälisissä vertailuissa, ovat vahvuuksia myös terrorismia vastaan. Se nähtiin jo turkulaisten ensireaktioissa perjantain veritekoon. Avoimen oikeusvaltion voima on entistäkin arvokkaampi yhteinen pääoma terroriteon jälkeen.