Päivän lehti 20.8.2017

Pelolle ei pidä antautua Turun teon jälkeen

Aamulehti : ”Ajatus terrori-iskusta oli varmasti monen mielessä perjantaina, kun tiedot Turun puukotuksista tavoittivat Suomen iltapäivällä.”



”Turun teko oli väärin ja järkyttävä. Se tapahtui keskellä päivänvaloa kaupungin keskustassa, toreilla, ja vain päivä Espanjan terrori-iskujen jälkeen.”



”Viimeiset pari vuotta terrori-iskuja koskevat uutiset ovat seuranneet toi­siaan tiuhaan tahtiin. Pariisi, Bryssel, Nizza, Lontoo, Tukholma ja Yhdysvaltain eri iskut ovat kaikki tuoreena ihmisten mielessä. Ei siis ole ihme, jos monen perusturvallisuudentunne horjuu.”



”Suomi on kuitenkin edelleen turvallinen maa ja silmittömän, yllättävän väkivallan uhriksi joutuminen keskellä päivää julkisella paikalla on erittäin epätodennäköistä.”



Turun Sanomat : ”Siinä missä puoli maailmaa kauhisteli Barcelonan torstai-iltaista raakaa terrori-iskua, väkivallan synkkä varjo lankesi perjantai-iltapäivänä keskelle Turkua. – – Poliisin tehokkuudesta kertoo, että tekijä oli kiinni muutamassa minuutissa hälytyksestä.”



”Turvallisuudentunteen palauttamisen kannalta on olennaisen tärkeää, että poliisi edistyy tutkinnassa ripeästi. Siinä se tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Opiksi ottamisen ja vastaisen varalle varautumisen aika tullee myöhemmin.”



Ilta-Sanomat : ”Iskujen tuloa Suomeen on pelätty. Väistämättömänä sitä ei ole kannattanut pitää, hyvin todennäköisenä kyllä.”



”Kun käytetään muita tappokeinoja kuin tuliaseita ja räjähteitä, viranomaisten työ vaikeutuu. Veitsiä on kaikkialla, kuka vain voi istua auton rattiin. Kaiken ennakoiminen on mahdotonta.”



”Suomesta on kokemusta massa­surmista. 2000-luvulla tapahtuivat ­Myyrmannin pommi-isku ja Jokelan sekä Kauhajoen koulusurmat. Terrorismina niistä ei puhuttu, vaikka uhrimäärät vastasivat isoja terroritekoja. Näiden kauhujen muisto kertoo, että niistä voidaan päästä yli ja jatkaa elämää. Niin päästään myös Turun tragediasta.”



”Turun tapahtumat järkyttävät monia perheitä ja tuottavat tuskaa, joka kestää vuosikymmeniä. Hengissä selvinneiden arvet eivät ole vain kehossa. Silti tästäkin on jatkettava eteenpäin.”



Iltalehti : ”Viranomaisten ensimmäinen tehtävä on suojella kansalaisia terrorismilta kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Tämä näkyy betoniporsaiden ja muiden ajoesteiden lisääntymisenä kävelyteillä ja toreilla. Poliisit ja sotilaat partioivat joukkotilaisuuksissa ja ylipäätään julkisilla paikoilla.”



”Terroritekojen estämisessä ensiarvoista on turvallisuusviranomaisten tehokas tiedustelutoiminta ja kansainvälinen yhteistyö.”



”Uuden tiedustelulainsäädännön tarve Suomessakin on mitä kiireisin.”