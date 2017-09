Päivän lehti 20.9.2017

Töykeä ja asiaton kommentointi netissä satuttaa

Erilaisten sosiaalisten medioiden kommentointikentät ovat tuttuja monille meistä. Vaikka joskus niissä näkee myös asiallista keskustelua, usein se on kuitenkin töykeää ja asiatonta, varsinkin nuorten suosimissa medioissa.



Monet eivät ajattele omia sanojaan taikka sitä, että ruudun toisella puolella on oikea ihminen, ei vain tietokoneen luoma tekoäly, jonka kanssa sanaharkka on meneillään. Muiden tunteita ei ajatella, jos tällä toisella on erilainen mielipide. Sanoja ei harkita hetkeäkään, eikä aikaa jätetä toisen näkökulman ymmärtämiselle.



Oman mielipiteensä voi toki jakaa, jos tuntee sen olevan tärkeää, mutta usein kannattaa miettiä, haluaako liittyä näihin kinoihin, jotka eivät tule ikinä johtamaan ­mihinkään, paitsi huonoon mieleen.



Pauliina Waltimo



kahdeksasluokkalainen, Espoo