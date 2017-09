Päivän lehti 20.9.2017

Kiireinen autoilija, muista kunnioittaa suojatietä

Suurin

osa suomalaisista autoilijoista ei kunnioita liikennesääntöjä eikä jalankulkijoita. Autoilijat ajavat holtittomasti ylinopeutta ja punaisia päin.Yleisin ongelma, jonka olen havainnut, on se, että autoilijat eivät pysähdy suojatien eteen, vaikka jalankulkija on ylittämässä tietä. Olen nähnyt, kun raivokkaimmat ja ”kiireisimmät” kuskit ajavat melkein pikku­lasten varpaille, koska eivät voi odottaa kymmentä sekuntia, kun ihminen ylittää tien.Esimerkiksi Virossa autot pysähtyvät aina suojatien eteen ja päästävät jalankulkijan ylittämään tien.Lain mukaan autoilijan tulee pysähtyä suojatien eteen, jos suojatiellä kävelee ihminen tai jos toinen auto on pysähtynyt alle viiden metrin päähän suojatiestä. Tämä asia opetetaan jo autokoulussa, mutta silti autoilijat eivät sitä tahdo ymmärtää.On aivan järjetöntä, ettei jalankulkija voi ylittää tietä pelkäämättä henkensä edestä.