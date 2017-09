Päivän lehti 20.9.2017

Kieli laahaa yhteiskunnallisen kehityksen jäljessä

sukupuolittuneita ammattinimikkeitä koskevan aloitteen aikaansaama keskustelu ei suurimmaksi osaksi yllättänyt minua lainkaan, ­onhan railakasta keskustelua ­aiheen ympärillä käyty viime vuosina paljon.Se, mikä kuitenkin keskustelussa yllättää, on kielen merkityksen vähätteleminen.Kielellä luodaan todellisuutta, ja se on paitsi tapamme kommunikoida myös näkyvin ja kuuluvin kulttuurinen tekijä. Miten siis voidaan ajatella, ettei puhutulla kielellä olisi merki­tystä siinä, kuinka asiat koetaan?Sukupuolittuneissa ammattinimikkeissä on selvästi esillä ajatus miessukupuolen normatiivisuudesta suhteessa nais­sukupuoleen. Kun miehet ovat aikoinaan toimineet julkisissa tehtävissä – naisen pysyessä yksityisen kodin piirissä – nimikkeet ovat olleet kuvaavia ja sopivia. Asia on sittemmin ollut muutoksessa, ja nykyisin nainen voi toimia tehtävissä, jotka aiemmin olivat miehisenä tunnettua aluetta. Tältä osin kieli siis laahaa yhteiskunnallisen ­kehityksen jäljessä ja samalla ­rajoittaa ajatteluamme.Sukupuolettomat ammatti­nimikkeet poistaisivat ristiriitaisuutta ja helpottaisivat arkista keskustelua.