Päivän lehti 20.9.2017

Trump näkee USA:n uhrina – Nytkö maailmanpoliisia pitäisikin sääliä?

Yhdysvaltain

Trumpin

Kukaan

presidentinensimmäinen puhe YK:ssa paljasti, miten eri tavoin Trump näkee kotimaansa kuin edeltäjänsä. Suurvalta on Trumpin puheissa naiivi uhri, jonka hyväntahtoisuutta myös liittolaiset ovat käyttäneet hyväkseen.”Enää meitä ei saa käyttää hyväksi”, Trump julisti puhujanpöntöstä. Hän vaati muilta mailta enemmän tukea sekä YK:n rahoittamiseksi että kriisien ratkaisemiseksi.Yhdysvaltain uhriutuminen voi kuulostaa yllättävältä niille, joiden mielestä suurvalta on tallustellut maailmalla välillä kuin norsu lasikaapissa. Nytkö maailmanpoliisia pitäisikin sääliä?puheissa on kuitenkin totta toinen puoli. Yhdysvallat pelasti Euroopan toisessa maailmansodassa ja takasi Länsi-Euroopan rauhan sen jälkeen. Yhdysvallat maksaa suurimman osuuden YK:n ja sotilasliitto Naton kustannuksista. Myös Trumpin edeltäjät vaativat Euroopalta suurempia sijoituksia omaan puolustukseensa.Trump ei kuitenkaan ottanut huomioon sitä, että Yhdysvallat on myös hyötynyt valtavasti järjestelmästä, jonka se aikoinaan loi. Esimerkiksi Marshall-apu loi pohjan Euroopan unionille, joka on Yhdysvaltain tärkein kauppakumppani.Puheellaan Trump lanseerasikin uuden itsekkyyden ajan. Hän piti selvänä, että kaikki maat varjelevat ennen kaikkea omia etujaan.Hän ylisti kansallisvaltiota – ottamatta huomioon, että Yhdysvallat ei varsinaisesti ole kansallisvaltio.Hän lupasi myös, ettei Yhdysvallat ole enää kiinnostunut levittämään omia arvojaan tai omaa järjestelmäänsä (nimeltään demokratia) muualle. Tämä oli varmasti mieluisaa kuultavaa Kiinan, Venäjän ja Lähi-idän maiden johtajille.ei ole väittänyt, että Trump olisi diplomaatti. Tiistain puheessa oli kuitenkin yksi ammottava ristiriita: jos jokainen maa saa nyt vetää kotiinpäin, miksi edes suostua Trumpin vaatimuksiin yhteistyöstä Pohjois-Korean tai Iranin suhteen? Jokaisella maalla lienee syytä omaan uhriutumiseen, jos vähän kaivelee.Yhteinen vihollinen voi yhdistää jonkin aikaa, mutta sen jälkeen tarvitaan jotain enemmän. Ennen niitä oli tapana kutsua arvoiksi.