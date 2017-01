Trump herätti keskustelua

Päivän lehti 21.1.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

”Te siellä Suomessa puhutte enää islamia. Olen kuullut, että Suomi on täynnä muslimeja, jotka puhuvat islamia."



Presidentiksi valitun Donald Trumpin kannattaja Vincent Lehotsky kertoi näkemyksistään HS:lle Washingtonissa.



”Onneksi Trumpin virkaanastujaispäivä on vapaapäivä. En kestäisi sitä selvin päin.”



Donald Trumpin vastustaja, washingtonilainen Erica Miles HS:lle.



”En juurikaan välitä siitä onko EU hajanainen tai yhtenäinen, ei sillä ole minulle merkitystä.”



Donald Trump brittiläisen The Timesin ja saksalaisen Bildin haastattelussa.



”Henkinen tilamme on tähän asti ollut täysin lannistunut. Me saksalaiset olemme maailman ainoita ihmisiä, jotka ovat pystyttäneet häpeän muistomerkin pääkaupunkinsa sydämeen.”



Saksan oikeistopopulistisen AfD-puolueen aluejohtaja Björn Höcke totesi, että Saksan tuli lopettaa natisen tekemien rikosten katuminen. Höcke oli pahoillaan siitä, että Berliiniin on pystytetty holokaustin muistomerkki.