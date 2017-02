Euroalueen kuluttajien luottamus heikkeni

Päivän lehti 21.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Euroalueen kuluttajien luottamus talouteen heikkeni selvästi helmikuussa, ilmenee Euroopan komission maanantaina julkaisemista ennakkotiedoista.



Ennakkotietojen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori on helmikuussa heikentynyt –6,2 pisteeseen tammikuun –4,8 pisteestä.



Elinkustannusten kallistuminen etenkin energian kallistumisen takia saattaa vähentää yksityistä kulutusta. Yksityinen kulutus on ollut yksi euroalueen talouskasvun keskeisistä vauhdittajista.



Joulukuussa kuluttajien luottamus oli –5,1 pistettä.



Kuluttajien luottamusindi­kaattorin ennakkotieto on yh­distelmä kuluvan kuukauden saatavilla olevista tiedoista ja historiallisista tiedoista. HS–Reuters