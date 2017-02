Tuloksia ja rahapelejä maanantailta ja tv-urheilua tiistaina

Päivän lehti 21.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Golf Pacific Palisades, Kalifornia: PGA-kiertueen turnaus:



Lopputulokset, 72 reikää (par 71):



267 lyöntiä (17 alle parin): Dustin Johnson USA 66+66+64+71,



272 (–12): Thomas Pieters Belgia 70+68+71+63, Scott Brown USA 68+68+69+67.



Hiihto Suomen joukkue MM-kisoissa ­Lahdessa 22.2.–5.3.:



Maastohiihto:



Miehet: Ristomatti Hakola Jämin Jänne, Matti Heikkinen Vantaan Hiihtoseura, Perttu Hyvärinen Riistaveden Urheilijat, Sami Jauhojärvi Vuokatti Ski Team Kainuu, Martti Jylhä Vuokatti Ski Team Kainuu, Lari Lehtonen Imatran Urheilijat, Iivo Niskanen Vuokatti Ski Team Kainuu, Ville Nousiainen Kouvolan Hiihtoseura, Anssi Pentsinen Vantaan Hiihtoseura, Matias Strandvall IF Minken.



Varalla: Lauri Vuorinen Kouvolan Hiihtoseura, Kusti Kittilä Oulun Hiihtoseura.



Naiset: Andrea Julin IF Minken, Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura, Mari Laukkanen Enon Kisa-Pojat, Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team Kainuu, Laura Mononen Hämeenlinnan Hiihtoseura, Kaisa Mäkäräinen Kontiolahden Urheilijat, Kerttu Niskanen Vieremän Koitto, Krista Pärmäkoski Ikaalisten Urheilijat, Susanna Saapunki Vuokatti Ski Team Kainuu, Aino-Kaisa Saarinen Lempäälän Kisa.



Varalla: Leena Nurmi Lempäälän Kisa.



Sprintti, miehet: Ristomatti Hakola, Martti Jylhä, Anssi Pentsinen, Matias Strandvall.



Sprintti, naiset: Andrea Julin, Mari Laukkanen, Katri Lylynperä, Susanna Saapunki.



Mäkihyppy:



Miehet: Antti Aalto, Janne Ahonen, Lauri Asikainen, Ville Larinto, Jarkko Määttä.



Varalla: Eetu Nousiainen.



Naiset: Susanna Forsström, Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho.



Yhdistetty:



Ilkka Herola, Eetu Hirvonen, Hannu Manninen, Leevi Mutru, Arttu ­Mäkiaho.



Jalkapallo Burton-upon-Trent, Englanti:Alle 16-vuotiaiden poikien maaottelu:



Espanja–Suomi 4–1 (2–0)



Suomen maali: 71. Terry Ablade.



Jääkiekko NHL-liiga:



NY Rangers–Washington 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)



Pittsburgh–Detroit 2–5 (1–2, 0–0, 1–3)



Ottawa–Winnipeg 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)



W: Patrik Laine 0+2.



Buffalo–Chicago 1–5 (1–1, 0–2, 0–2)



B: Rasmus Ristolainen 0+1.



NY Islanders–New Jersey 6–4 (1–1, 3–2, 2–1)



Columbus–Nashville 3–4 (0–1, 2–2, 1–1)



N: Juuse Saros 35/38 torjuntaa.



Carolina–Toronto 0–4 (0–0, 0–2, 0–2)



T: Leo Komarov 0+1.



Colorado–Tampa Bay ja. 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)



C: Mikko Rantanen 1+0, T: Valtteri Filppula 0+1.



San Jose–Boston 1–2 ja. (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) B: Tuukka Rask 29/30 torjuntaa.



Anaheim–Los Angeles 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)



Vancouver–Philadelphia 2–3 (0–1, 2–2, 0–0) V: Markus Granlund 1+0.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: Tiikerit–PerPo 1–3 (26–28, 30–28, 21–25, 25–27)



Yleisurheilu Suomen joukkue Belgradin EM-hallikilpailuihin 3.–5. maaliskuuta (joukkue saattaa vielä täydentyä):



Miehet:



60 m: Eetu Rantala Pudasjärven Urheilijat (kauden paras 6,70).



60 m aj: Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat (7,80).



Kolmiloikka: Simo Lipsanen Lappeenrannan Urheilumiehet (16,76).



Kuula: Arttu Kangas Kankaanpään Seudun Leisku (20,18).



Naiset:



60 m: Anniina Kortetmaa Kannuksen Ura (7,36).



60 m aj: Lotta Harala Tampereen Pyrintö (8,19), Reetta Hurske Tampereen Pyrintö (8,17), Nooralotta Neziri Turun Urheiluliitto (8,08).



Korkeus: Linda Sandblom HIK Friidrott (191).



Seiväs: Wilma Murto Salon Vilpas (466), Minna Nikkanen Someron Esa (455).*



Kolmiloikka: Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy (13,89).



*Euroopan yleisurheiluliitto EA vahvistaa myöhemmin, onko Minna Nikkanen niiden urheilijoiden joukossa, jotka pääsevät kilpailemaan EM-hallien naisten seiväshypyssä, joka on kutsukilpailu.



Tennis Miesten maailmanlista:



1) Andy Murray Britannia 11540 pistettä (edellisen viikon sijoitus 1), 2) Novak Djokovic Serbia 9825 (2), 3) Stan Wawrinka Sveitsi 5695 (3), 4) Milos Raonic Kanada 4930 (4), 5) Kei Nishikori Japani 4730 (5), 6) Rafael Nadal Espanja 4115 (6), 7) Marin Cilic Kroatia 3410 (7), 8) Dominic Thiem Itävalta 3375 (8), 9) Roger Federer Sveitsi 3260 (9), 10) David Goffin Belgia 3245 (11), ... 746) Patrik Niklas-Salminen Suomi 28 (746).



Naisten maailmanlista:



1) Serena Williams USA 7780 (1), 2) Angelique Kerber Saksa 7115 (2), 3) Karolina Pliskova Tshekki 5640 (3), 4) Simona Halep Romania 5172 (4), 5) Dominika Cibulkova Slovakia 5150 (5), 6) Agnieszka Radwanska Puola 4915 (6), 7) Garbine Muguruza Espanja 4720 (7), 8) Svetlana Kuznetsova Venäjä 3915 (8), 9) Madison Keys USA 3897 (9), 10) Johanna Konta Britannia 3705 (10), ... 753) Piia Suomalainen Suomi 21 (756),... 778) Emma Laine Suomi 19 (780).



Rahapelit Keno 8/17



Maanantai 20. 2. Päiväarvonta



Oikeat numerot: 3, 7, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 42, 53, 56, 59, 69. Kunkkunumero: 27



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 7, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 32, 37, 39, 44, 47, 48, 52, 56, 60, 63, 65, 67, 70. Kunkkunumero: 65



Toto4, Oikea rivi:



1. lähtö: 13 Big Sky Hurricane, poissa: 2, 6



2. lähtö: 10 Double Boost, poissa: 6



3. lähtö: 5 News Point, poissa: -



4. lähtö: 6 Kapor, poissa: 9



Voitonjako:



4 oikein voitto-osuus 329,40 e.



TV-urheilua Tiistai 21.2.



Yle TV2



21.45 Mestarien liiga: Leverkusen-Atlético



00.25 Mestarien liiga: Kooste illan otteluista



Nelonen Pro 2



18.30 Liiga: JYP-HPK



MTV Max



19.10 Ravit: Toto5, Tampere



MTV Sport 1



21.30 Tennis: ATP 500, Rio de Janeiro



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liiga: Man City-Monaco



Viasat Urheilu



21.45 Mestarien liiga: Leverkusen-Atlético



02.05 NHL: Carolina-Pittsburgh



Viasat Sport



03.05 NHL: Minnesota-Chicago



Viasat Jääkiekko HD



18.30 KHL Playoffs: TsSKA Moskova/SKA Pietari-Jokerit



02.35 NHL: Toronto-Winnipeg



Viasat Hockey



03.05 NHL: NY Rangers-Montreal