Maanantain tulospörssissä muun muassa golfin ja tenniksen maailmanlistoja, jääkiekkoa ja vinkkejä tv-urheiluun

Golf Miesten maailmanlista: 1) Dustin Johnson USA 11,67 keskiarvopistettä (edellisen viikon sijoitus 1), 2) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 9,12 (3), 3) Jason Day Australia 9,03 (2), 4) Hideki Matsuyama Japani 8,28 (4), 5) Henrik Stenson Ruotsi 8,03 (5), 6) Jordan Spieth USA 8,02 (6), 7) Justin Thomas USA 5,58 (7), 8) Adam Scott Australia 5,54 (8), 9) Rickie Fowler USA 5,32 (9), 10) Sergio Garcia Espanja 5,26 (10),



... 206) Mikko Korhonen Suomi 0,84 (207),... 240) Mikko Ilonen Suomi 0,74 (241),... 479) Oliver Lindell Suomi 0,34 (475),... 501) Roope Kakko Suomi 0,32 (496),... 870) Erik Myllymäki Suomi 0,13 (868),... 920) Janne Kaske Suomi 0,11 (919),... 962) Kalle Samooja Suomi 0,11 (962) ja Linus Väisänen Suomi 0,11 (963).







Jalkapallo Espanjan liiga sunnuntaina: Leganes–Malaga 0–0, Atletico Madrid–Sevilla 3–1, Deportivo Coruna–Celta Vigo 0–1, Gijon–Granada 3–1, Barcelona–Valencia 4–2.



Sofia: Alle 18-vuotiaiden poikien maaottelu:



Bulgaria–Suomi 0–1 (0–0)



49. Albion Ademi 0–1.



Jääkiekko NHL: New Jersey–Columbus 1–4 (1–2, 0–1, 0–1), Pittsburgh–Florida 4–0 (1–0, 2–0, 1–0), Winnipeg–Minnesota 5–4 (3–0, 1–4, 1–0), W: Joel Armia 0+1, M: Mikael Granlund 1+0, Mikko Koivu 0+1, Erik Haula 0+1. Philadelphia–Carolina ja. 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0), P: Valtteri Filppula 0+1, C: Sebastian Aho 0+1, Teuvo Teräväinen 0+1. Chicago–Colorado 6–3 (1–2, 0–1, 5–0)



Colorado: Mikko Rantanen 0+1. Montreal–Ottawa 4–1 (2–1, 0–0, 2–0), Calgary–Los Angeles 5–2 (2–1, 2–1, 1–0).



Pistepörssi: 1) Sidney Crosby Pittsburgh 65 ottelua, 40 maalia + 40 syöttöä=80, plusmiinus +19, 2) Connor McDavid Edmonton 71, 25+55=80, +21, 3) Brad Marchand Boston 71, 37+42=79, +20.



Suomalaispelaajien pistepörssi: 1) Mikael Granlund Minnesota 71, 25+41=66, +23, 2) Patrik Laine Winnipeg 64, 33+27=60, +7, 3) Mikko Koivu Minnesota 70, 18+35=53, +26, 4) Aleksander Barkov Florida 56, 19+27=46, +11, 5) Rasmus Ristolainen Buffalo 72, 5+38=43, –8, 6) Sebastian Aho Carolina 70, 20+21=41, 0, 7) Valtteri Filppila 68, 8+29=37, –4, 8) Teuvo Teräväinen Carolina 69, 14+22=36, –2, 9) Markus Granlund Vancouver 69, 19+13=32, –19, 10) Mikko Rantanen Colorado 66, 14+17=31, –27.



Suomalaismaalivahdit: 1) Antti Raanta New York 27, 92,1, 2,3, 2) Pekka Rinne Nashville 53, 91,5, 2,54, 3) Tuukka Rask Boston 56, 91,2, 2,95.



SHL: 3. puolivälierät, neljällä voitolla jatkoon:



Färjestad–HV 71 1–3 (0–1, 1–1, 0–1). H: Mikko Lehtonen 0+1.



HV 71 johtaa voitoin 2–0.



Brynäs–Linköping 3–2 (0–0, 1–2, 2–0)



Brynäs johtaa voitoin 2–0.



Mestiksen pudotuspelit: Puolivälierät (4 otteluvoitolla jatkoon):



KeuPa–SaPKo 1–5 (0–1, 0–3, 1–1). SaPKo jatkoon voitoin 4–0.



Peliitat–TuTo 1–2 (0–0, 1–2, 0–0). TuTo jatkoon 4–0.



Espoo United–Hermes je. 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1). Voitot: 2–2.



Jokipojat–K-Vantaa je. 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1). K-Vantaa jatkoon 4–0.







Koripallo NBA: Brooklyn–Dallas 104–111, Philadelphia–Boston 105–99, Detroit–Phoenix 112–95, New Orleans–Minnesota 123–109, Toronto–Indiana 116–91, Miami–Portland 104–115, San Antonio–Sacramento 118–102, LA Lakers–Cleveland 120–125.







Lentopallo Naisten Mestaruusliiga:



3. puolivälierä, kolmella voitolla välieriin:



HPK–LP-Vampula 3–0 (25–18, 25–14, 30–28)



HPK jatkoon voitoin 3–0.



Salibandy Miesten liigan pudotuspelit:



Puolivälierä (4 otteluvoitolla jatkoon): TPS–Happee ja. 4–5 (1–2, 1–1, 2–1, 0–1). Happee johtaa voitoin 3–0.



Tennis Indian Wells, Yhdysvallat: ATP Masters- ja WTA-turnaus, palkintoarvo 6,5 miljoonaa euroa:



Miesten kaksinpelin loppuottelu: Roger Federer Sveitsi (9)–Stan Wawrinka Sveitsi (3) 6–4, 7–5.



Maailmanlistat:



Miesten kaksinpeli: 1) Andy Murray Britannia 12005 pistettä (edellisen viikon sijoitus 1), 2) Novak Djokovic Serbia 8915 (2), 3) Stan Wawrinka Sveitsi 5705 (3), 4) Kei Nishikori Japani 4730 (5), 5) Milos Raonic Kanada 4480 (4), 6) Roger Federer Sveitsi 4305 (10), 7) Rafael Nadal Espanja 4145 (6), 8) Dominic Thiem Itävalta 3465 (9), 9) Marin Cilic Kroatia 3465 (7), 10) Jo-Wilfried Tsonga Ranska 3310 (8)... 741) Patrik Niklas-Salminen Suomi 28 (744).



Miesten nelinpeli: 1) Nicola Mahut Ranska 7840 (1), 2) Henri Kontinen Suomi 7610 (5), 3) John Peers Australia 7470 (6), 4) Bob Bryan USA ja Mike Bryan USA 7430 (3).



Naisten kaksinpeli: 1) Angelique Kerber Saksa 7515 (2), 2) Serena Williams USA 7130 (2), 3) Karolina Pliskova Tshekki 5640 (3), 4) Dominika Cibulkova Slovakia 5160 (5), 5) Simona Halep Romania 5172 (4), 6) Garbine Muguruza Espanja 4790 (7), 7) Svetlana Kuznetsova Venäjä 4555 (8), 8) Agnieszka Radwanska Puola 4345 (6), 9) Madison Keys USA 4007 (9), 10) Elina Svitolina Ukraina 3850 (10)...764) Piia Suomalainen Suomi 21 (756)



