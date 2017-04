Uusi museo juhlii yritysten erehdyksiä

Päivän lehti 21.4.2017

Piilaakson

West

Westin

West

Museum of Failure aukeaa Helsingborgissa 7. kesäkuuta. Lisäksi museon pop-up-näyttely on keväällä ja kesällä nähtävissä muun muassa Göteborgissa ja Malmössä sekä Berliinissä. Tarkempia tietoja museosta: www.museumoffailure.se http://museumoffailure.se