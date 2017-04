Päivän lehti 21.4.2017

Golf Sitges, Espanja:



Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 300 000 euroa:



Tilanne 18/72 reiän jälkeen (par 71):



66 lyöntiä (5 lyöntiä alle parin): Anna Nordqvist Ruotsi,



67 (–4): ...69 (–2): Minea Blomqvist-Kakko Suomi (jakaa 11. sijaa),



Jalkapallo Mestarien liigan puolivälierät, 2. osaottelut:



Barcelona–Juventus 0–0



Juventus välieriin yhteismaalein 3–0.



Yleisöä: 96290.



Monaco–Dortmund 3–1 (2–0)



Monaco välieriin yhteismaalein 6–3.



Jääkiekko Liiga:



2. loppuottelu (4 voitolla mestariksi):



KalPa–Tappara 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)



1. erä: 15.36 Juhani Jasu (Martin Röymark–Aleksi Salonen) 0–1.



2. erä: 24.10 Matias Myttynen (Jesse Mankinen–Joonas Lyytinen) 1–1, 28.13 Jyri Junnila (Niko Mikkola–Arttu Ilomäki) 2–1.



3. erä: 41.14 Niko Mikkola (Sami Mutanen) 3–1, 57.59 Valtteri Kemiläinen (Henrik Haapala–Veli-Matti Savinainen) 3–2 im.



KalPa johtaa voitoin 2–0.



NHL:n pudotuspelit 4/7 ottelut:



Toronto–Washington 4–5. Voitot 2–2, Boston–Ottawa 0–1. B: Tuukka Rask 26/27 torjuntaa. Ottawa johtaa voitoin 3–1. St. Louis–Minnesota 0–2. St. Louis johtaa 3–1, Calgary–Anaheim 1–3. Anaheim jatkoon voitoin 4–0. Anaheim kohtaa seuraavaksi Edmontonin tai San Josen.



Poprad/Spisska Nova Ves, Slovakia:



Alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisat:



Puolivälierät:



Suomi–Tšekki ja. 6–5 (4–1, 1–3, 0–1, 1–0)



1. erä: 2.19 Miro Heiskanen (Urho Vaakanainen–Kristian Vesalainen) 1–0, 7.11 Dalimil Mikyska (Krystof Hrabik–Jaroslav Dvorak) 1–1, 14.09 Linus Nyman (Vesalainen) 2–1, 18.26 Vaakanainen (Joni Ikonen–Heiskanen) 3–1 yv., 19.14 Aarne Talvitie (Heiskanen–Jesse Ylönen) 4–1.



2. erä: 25.24 Talvitie (Santeri Virtanen–Eero Teräväinen) 5–1, 27.02 Filip Chytil 5–2 yv., 32.00 Marek Skvrne 5–3, 38.35 Ondrej Machala 5–4 yv.



3. erä: 57.23 Filip Zadina (Jan Hladonik–Krystof Hrabik) 5–5.



Jatkoaika: 69.02 Santeri Virtanen (Miro Heiskanen) 6–5.



Kanada–Ruotsi 3–7 (0–1, 2–3, 1–3)



Venäjä–Slovakia 3–2



Suomi kohtaa välierissä Venäjän lauantaina. Ruotsi pelaa USA–Sveitsi-pelin voittajaa vastaan.



Koripallo Naisten liiga:



3. loppuottelu (3 voitolla mestariksi):



Ponteva–Espoo United 72–50 (31–27)



Espoo United johtaa voitoin 2–1.



Seuraava ottelu: 24. 4. Espoo United–Ponteva.



Käsipallo Naisten SM-sarja:



1. pronssiottelu:



ÅIFK–Siuntio 27–31 (15–15)



ÅIFK: Ellen Norrgrann 9, Anna Harri 8, Emilia Skön 4, Elin Symes 2, Malin Sjöblom 2, Sara Pettersson 2.



Siuntio: Madeleine Lindholm 12, Ellen Voutilainen 6, Elin Sjölund 3, Sofie Lindholm 3, Anna-Mi Weurlander 2, Aino Pietiläinen 2, Corinna Jensen 2, Sanni Skoglund 1.



Raviurheilu Lahti 20.04 Toto4



1. lähtö, sh 2140 m: 1) Ralli-Olivia/Timo Tuominen 35,7 (22,81), 2) Hexan Tuiskutar 34,8 (13,03).3) Virestina 35,2 (13,88).4) Kemppeli 34,5 x (17,5).poissa: 2. Toto (1-5-7): 22,81 6,27-3,20-4,98 139,23.



2. lähtö, lv 2140 m Biofarm Cup -karsinta: 1) Twist Of Fate/Pekka Korpi 15,8 (1,48), 2) Ratu Release 16,0 (11,63).3) Volume Ace 17,2 (12,19).4) Haicon 17,2 (4,03).poissa: 1. Toto (6-7-4): 1,48 1,16-1,41-1,55 4,25.



3. lähtö, sh 2140 m: 1) Råger/Mika Forss 30,3 (1,78), 2) Kielas 29,5 (10,81).3) Erorilla 30,8 (34,73).4) Alinan Vilikuna 30,9 (14,34).poissa: 3, 11. Toto (9-12-2): 1,78 1,18-1,65-2,57 6,48.



4. lähtö, Toto4-1, lv 2140 m: 1) William Pine/Tuomas Korvenoja 16,6a (2,57), 2) Better Boost 17,1a (7,53).3) Super Don 17,1a (34,05).4) Shameless 17,1a (10,68). Toto (4-5-3): 2,57 1,39-2,44-4,48 8,41. Toto4 voitto-osuus: 3,10.



5. lähtö, Toto4-2, lv 2140 m: 1) Leon Coger/Emma Väre 15,7a (2,38), 2) Beatboxer 15,8a (9,5).3) Arctic Masculino 15,9a (5,83).4) Rock Bolt 16,1a (24,27). Toto (5-1-3): 2,38 1,28-2,02-1,39 8,44. Toto4 voitto-osuus: 3,50.



6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, sh 2140 m Kylmäverihevosten Criollo Suomen Cup -karsinta: 1) Veetuli/Matti Nisonen 24,0 (10,27), 2) Ato 25,7 (11,8).3) Pyörylän Paroni 24,1 (14,1).4) Ekin Toive 24,4 (5,42). Toto (10-2-12): 10,27 3,64-3,64-2,44 49,24. Toto4 voitto-osuus: 23,50.



7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2640 m: 1) Nitro Diablo/Ville Tonttila 16,1a (2,28), 2) Instant Rich 16,4a (5,03).3) Heidi Ale 16,5a (4,74).4) Remember Y. 16,8a (16,43).poissa: 1. Toto (5-9-12): 2,28 1,12-1,26-1,16 4,42. Toto4 voitto-osuus: 27,80. Troikka: 14,37. Päivän Duo: 10-5, kerroin: 24,53.



8. lähtö, lv 1640 m: 1) Stonecapes Pablo/Markku Nieminen 16,0a (2,46), 2) Nelilyn North Wind 16,2a (17,86).3) A.I. Fat 16,3a (27,29).4) Real Birdland 16,3a (32,75). Toto (1-3-9): 2,46 1,58-4,00-3,70 12,42.



1. nuoret-lähtö, 2140 m: 1) Stonecapes Quantum/Juhani Tapani 21,2, 2) Lady Nightingale 21,4.3) Run For Royalty 21,7.4) Ride 22,1.



9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2140 m: 1) Wille's Rainmaker/Hannu Torvinen 15,5a, 2) Kanyoni* 15,7a.3) BWT Angryman 15,9a.4) El Dirtyman 16,0a.



10. lähtö, lv 2140 m: 1) Hijack'em/Ari Moilanen 17,5, 2) Silent Victory 18,4.3) She Is Frida 18,6.4) Leader Aria 18,2.poissa: 3, 15.



Toto4 pelivaihto 90153,00 e, voitto-osuus 27,80 e



Pelivaihto 285906,00 e, yleisöä 870



Rahapelejä Keno 16/17



Torstai 20. 4.



Päiväarvonta: 4, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 24, 29, 31, 37, 40, 41, 43, 44, 49, 57, 59, 61, 69. Kunkkunumero: 59



Torstai 20. 4.



Ilta-arvonta: 1, 4, 6, 15, 16, 20, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 44, 49, 52, 60, 66, 67. Kunkkunumero: 44



Viking Lotto 16/17



Keskiviikko 19. 4.



Numerot: 3, 11, 17, 20, 31, 32. Lisänumerot : 5, 7. Onnennumero: 11



Voitonjako: 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 24 165 351,80 e, 5+1 oikein 26 426,90 e, 5 oikein 728,80 e, 4 oikein 22,90 e, 3 oikein 7,00 e



Keskiviikko-Jokeri 16/17



Keskiviikko 19. 4.



Jokerinumero: 4 6 3 3 7 3 2



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



