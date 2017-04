Päivän lehti 21.4.2017

Jääkiekon loppuottelusarjan arvo nousee kohinalla. Ennen ensimmäistäkään finaalia Tapparan ja KalPan välillä tuntui olevan kuilu, joka on liian leveä kuopiolaisten ylitettäväksi.



Kahden ottelun jälkeen KalPa näyttää perävaloja tamperelaisille ja menee puolen kierroksen johdossa.



Kysymys kuuluukin, kestääkö johto, kun vielä tarvitaan voittoja.



Kaukalossa KalPa pelaa juuri sitä vauhdikasta, liikkuvaa ja taitavaa kiekkoa, jota se on tavannut pelata monena vuonna runkosarjassa.



Nyt tuo runkosarjakiekko on siirtynyt sellaisenaan finaaleihin, ja puree erinomaisesti Tapparaan, mutta riittävätkö nämä kaksi voittoa. Eivät piisaa, ellei lisää tule.



Tappara on joukkue, joka on lyöty vasta silloin, kun valot sammutetaan jäähallista viimeisen kerran. Pienet vastoinkäymiset eivät heilauta enää tänä keväänä joukkuetta. Kun se selviytyi Ilveksen johtoasemasta ja jatkoeristä, on se äärettömän vahva.



Silti Tapparakaan ei voi olla varma, että 0–2-asema kääntyy vielä. Kuopiossa ainakin toivotaan, ettei käänny.