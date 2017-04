Yksi poliisi kuoli ja kaksi haavoittui ampumaiskussa Pariisissa – Yksi hyökkääjistä ammuttiin

Päivän lehti 21.4.2017

poliisi kuoli ja kaksi haavoittui, kun heitä kohti avattiin tuli Pariisin keskustassa myöhään torstai-iltana. Hyökkääjiä oli ainakin kaksi. Yksi hyökkääjä kuoli poliisin luoteihin.Tapaus sattui Champs-Élysées-bulevardilla Franklin Roosevelt -metroaseman lähellä puoli yhdentoista jälkeen illalla. Bulevardi on Pariisin pääkatu ja turistien suosima maailmankuulu ostoskatu.Reuters kertoi, että puoli tuntia ensimmäisten laukausten jälkeen Suomen aikaa laukauksia kuului myös toisessa paikassa Champs-Élysées’llä. Reuters perusti tietonsa poliisilähteisiinsä. Tietoa ei ole vahvistettu.Pariisin poliisi tiedotti ensin epäilevänsä ampumisen olleen terrori-isku. Myöhemmin poliisin tiedotti, että ampujat olisivat ehkä yrittäneet aseellista ryöstöä.Reuters kertoo, että poliisi kuoli pysäytettyään autonsa punaisiin valoihin. Hänet ammuttiin ohikulkevasta autosta.Silminnäkijän mukaan yksi mies oli noussut autosta Kalašnikov-rynnäkkökiväärin kanssa ja ampunut poliiseja.Champs-Élysées ja alueen metroasemat on suljettu. Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään aluetta.Paikalle tuli heti ampumisen jälkeen runsaasti aseistettuja poliiseja, jotka piirittivät paikan. Ampumispaikalle tuli nopeasti kymmeniä hälytysajoneuvoja.Silminnäkijöiden mukaan alueella lensi helikopteri matalalla pian hyökkäyksen jälkeen. Kyseessä oli ilmeisesti poliisihelikopteri.Ranska on ollut vuoden 2015 terrori-iskun jälkeen korkeimmassa mahdollisessa hälytystilassa. Tiistaina poliisi pidätti kaksi asein ja räjähtein varustautunutta miestä Marseille’ssa. Heidän epäillään valmistelleen iskua presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella sunnuntaina.Twitterissä julkaistiin videoita, joissa pariisilaiset ihmettelivät kadun sulkemista. Videoilla näkyy, miten useat hälytysajoneuvot ajavat katua pitkin.Oletko tapahtumapaikalla? Ota yhteyttä hs.online@hs.fi.CNN:n toimittajan julkaisemassa twiitissä näkyy, että mellakkapoliisi on paikalla Champs Elyseellä.