Päivän lehti 21.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kunnan omaisuutta siirrettäisiin korvauksetta maakunnalle sote-uudistuksen yhteydessä. Siirron toteutustapa on riskialtis perustuslain ja julkisen talouden näkökulmasta.



Siirtoihin on olemassa luonteva ratkaisu, joka kumpuaa pohjoismaisesta lainsäädäntöperinteestä ja on perustuslain ja asukkaiden itsehallinnon näkökulmasta eheä.



Kuntaomaisuuden järjestelystä lailla on runsaasti esimerkkejä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.



Näissä siirroissa vakiintunut tulkinta on ollut, että asukkaiden veroilla rahoittaman omaisuuden määrän täytyy säilyä vakiona. Omaisuudesta on maksettu täysi korvaus. Korvauksetonta siirtoa ei ole näissä maissa lainsäädännöllä koskaan toteutettu.



Toisinaan esimerkiksi ruotsalaisessa käytännössä hallitus on päättänyt reformien tavoitteesta ja järjestämisvastuun siirrosta. Sitä vastoin uudistusten toteuttamistapa ja omaisuutta koskeva taloudellinen selvitys korvauskäytäntöineen on jätetty laissa avoimeksi ja toteutettavaksi kuntien parhaaksi katsomalla tavalla.



Sote-uudistuksessa varteenotettava vaihtoehto olisikin antaa kunnille ja maakunnille sopimusvapaus omaisuussiirtojen ehdoista. Laissa säädettäisiin maakuntien perustamisesta ja tarvittavan omaisuuden turvaamisesta maakunnille. Kuntien ja maakuntien keskenään sovittavaksi jäisi esimerkiksi siirtyvän omaisuuden ja vuokran tai luovutushinnan määrittäminen. Lailla määriteltäisiin tavoitteet, mutta toteutus jäisi kuntien ja maakuntien sovittavaksi.



Pääkaupunkiseutu erityisenä alueena vaatii erillisen ratkaisun. Helsinki voisi jäädä maakuntajaon ulkopuolelle, samoin kuin Ruotsissa Malmö ja Göteborg eivät aiemmin kuuluneet mihinkään maakäräjään.



Helsingin alueella olisi kaksi päällekkäistä oikeushenkilöä, kunta ja maakunta, jotka hoitaisivat kumpikin omia lakisääteisiä tehtäviään. Tälle ei ole estettä voimassa olevassa lainsäädännössä.



Valtteri Immonen



Vantaa