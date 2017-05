Päivän lehti 21.5.2017

Kliseistä

George Dalaras Kulttuuritalolla 23. 5. Uusin albumi Pesto Gia Mena (2017) mm. Spotifyssa.

Tee palvelus pienokaisellesi

Tiesitkö

Väinö Linna: Täällä Pohjantähden alla, 1–3.

Sen, mitä ei näe, kuvittelee

Kun

Son of Soul (dvd, blu-ray)