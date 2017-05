Lauantain tulospörssissä muun muassa autourheilua, golfia, jalkapalloa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 21.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Autourheilu Matosinhos: Rallin MM-sarjan 6/13 kilpailu, Portugalin ralli:



Kärjen tilanne 14/19 erikoiskokeen jälkeen: 1) Sebastien Ogier Ranska, Ford 2.50.44,6, 2) Thierry Neuville Belgia, Hyundai jäljessä 23 sekuntia, 3) Dani Sordo Espanja, Hyundai –35,5, 4) Craig Breen Irlanti, Citroen –1.04,1, 5) Ott Tänak Viro, Ford –1.25,5, 6) Elfyn Evans Britannia, Ford –2.41,3 7) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –2.53,2, 8) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi Toyota –3.13,6, 9) Mads Östberg Norja, Ford –4.53,6, 10) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –5.27,6,



... 12) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford –7.32,9 (WRC2).



Golf Agrigento, Italia: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo miljoona euroa:



Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 71:



197 lyöntiä (16 alle parin): Alvaro Quiros Espanja 63+64+70,



202 (–11): Zander Lombard Etelä-Afrikka 62+68+72,



... 207 (–6): mm. Mikko Korhonen Suomi 67+67+73 (jaettu 24. sija),



... 212 (–1): mm. Roope Kakko Suomi 68+69+75 (jaettu 58. sija).



Jalkapallo Saksan 1. Bundesliigan päätöskierros: Eintracht Frankfurt–Leipzig 2–2 (Lukas Hradecky EF 90 min), Hoffenheim–Augsburg 0–0, Ingolstadt–Schalke 1–1, HSV–Wolfsburg 2–1, Köln–Mainz 2–0, Hertha–Leverkusen 2–6 (90. Joel Pohjanpalo L 2–6, tuli vaihdosta kentälle 73. minuutilla), Mönchengladbach–Darmstadt 2–2, Dortmund–Werder Bremen 4–3 (Niklas Moisander WB 90 min), Bayern München–Freiburg 4–1.



Espanjan liiga lauantaina: Gijon–Betis 2–2, Deportivo–Las Palmas 3–0, Leganes–Alaves 1–1, Sevilla–Osasuna myöh.



Englannin 1. liiga, nousukarsinnan finaali:



Bradford C–Millwall 0–1 (0–0)



Millwall nousi ensi kaudeksi Englannin liigan mestaruussarjaan eli Englannin toiseksi korkeimmalle sarjatasolle. Mestaruussarjaan nousivat myös 1. liigan kaksi parasta eli Sheffield U ja Bolton.



Ruotsin Allsvenskan lauantaina:



Östersund–Kalmar 2–1, Halmstad–Örebro 0–0 (Nikolai Alho H vaihtoon 66. minuutilla).



Naisten liiga:



JyPK–ONS 4–1 (0–0)



PK-35 Vantaa–GBK 5–0 (2–0)



Pallokissat–Honka 1–1 (1–0)



Åland U–Ilves 0–1 (0–0)



Jääkiekko NHL: Itälohkon 4/7 finaali: Ottawa–Pittsburgh 2–3 (0–1,1–2, 1–0). P: Olli Määttä 1+0.



Voitot tasan 2–2.



Käsipallo Riihimäki: Miesten 3. SM-loppuottelu (mestariksi kolmella voitolla):



Cocks–BK-46 28–24 (16–11)



Cocks: Teemu Tamminen 10, Nico Rönnberg 7, Vitalie Nenita 3, Andrei Novoselov 2, Yury Lukyanchuk 2, Aliaksandr Bachko 2, Antti Valo 1, Aliaksandr Tsitou 1.



BK-46: Ben Weber 8, Oscar Kihlstedt 7, Victor Westerlund 4, Andre Udd 1, Linus Sjöman 1, Andreas Rönnberg 1, Albert Lindholm 1, Jasper Hellberg 1.



Ulosajot yhteensä: Cocks 4x2 min, BK-46 5x2 min.



Erotuomarit: Mikael Lindroos–Jan-Erik Leandersson.



Yleisöä: 492.



Cocks voitti mestaruuden voitoin 3–0.



Lentopallo Lund, Ruotsi: Naisten maaottelu:



Ruotsi–Suomi 0–3 (24–26, 11–25, 20–25).



Suomi osallistuu Portugalissa MM-karsintoihin 30. toukokuuta–4. kesäkuuta.



Moottoripyöräily Oschersleben, Saksa: Sivuvaunuluokan MM-sarjan 2/6 kilpailu:



Sprintti (12 kierrosta): 1) Ben Birchall/Tom Birchall Britannia, Yamaha 18.50,928, 2) Pekka Päivärinta/Kirsi Kainulainen Suomi, Honda jäljessä 9,967 sekuntia, 3) John Holden/Mark Wilkens Britannia, Kawasaki –38,961.



MM-tilanne: 1) Birchall/Birchall 50, 2) Päivärinta/Kainulainen 40, 3) Streuer/de Haas 27.



Raviurheilu Kuopio: Toto 76:



5. lähtö, Toto 76-1, lv 2100 m Biofarm Cup - Finaali: 1) Dancinginthedark/Ari Moilanen 16,1 (16,64), 2) Lexus Dream 16,4 (33,29).3) Twist Of Fate 15,7 (2,46).4) EL Fitzgerald 16,5 (34,94). Toto (2-3-11): 16,64 2,93-8,99-1,88 165,38.



6. lähtö, Toto 76-2, sh 2100 m Huippudivisioonakarsinta: 1) Hymynkare/Tero E Mäenpää 25,9a (2,8), 2) Herra Hanuri 26,2a (14,11).3) A.T. Veeti 26,3a (49,5).4) Kartelli 26,3a (13,48). Toto (10-11-12): 2,80 1,94-4,17-7,06 24,73.



7. lähtö, Toto 76-3 TROIKKA-1, lv 1609 m Kuopio Stakes - karsinta: 1) Batman Evo/Hannu Torvinen 13,3a (15,17), 2) Whole Lotta Love 13,3a (2,88).3) MAS Archie 13,5a (3,24).4) Minto's Daisy Star 13,5a (22,32).poissa: 1. Toto (4-7-5): 15,17 2,58-1,42-1,50 25,89. Troikka: 299,00.



8. lähtö, Toto 76-4 Toto4-1, lv 1609 m Kuopio Stakes - karsinta: 1) Benjamin Evo*/Mika Forss 11,8a (2,52), 2) Next Direction 11,9a (2,24).3) Callela Eliza 13,8a (11,12).4) Arctic Lord 14,2a (34,06). Toto (1-5-3): 2,52 1,16-1,12-1,21 2,59. Toto4 voitto-osuus: 4,30.



9. lähtö, Toto 76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Cartivet Meeting Finaali: 1) Rooney/Iikka Nurmonen 14,3 (14,25), 2) Bajkal Graff 15,4 (38,14).3) Rowhill's Jack 15,4 (21,06).4) Innocent Tooma 15,8 (65,65).poissa: 12. Toto (14-5-3): 14,25 4,48-12,63-6,74 567,39. Toto4 voitto-osuus: 40,00. Troikka: 15591,10.



10. lähtö, Toto 76-6 Toto4-3 DUO-3, sh 2120 m Savon Voiman Savo-Ajo, valiodivisioonakarsinta: 1) Pyörylän Paroni/Mika Forss 24,0 (7,68), 2) Saaga S 25,1 (3,46).3) Vixen 24,5 (85,68).4) Metkutus 24,5 x (18,62). Toto (4-3-10): 7,68 1,87-1,46-17,45 7,71. Toto4 voitto-osuus: 130,10.



11. lähtö, Toto 76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 1609 m Kultadivisioona: 1) Victory Bonsai/Mika Forss 13,0a (3,9), 2) Up Up and Away 13,0a (6,88).3) Bret Boko 13,0a (13,64).4) Hamdalla 13,3a (86,98). Toto (8-1-5): 3,90 2,13-2,53-2,86 12,94. Toto4 voitto-osuus: 294,70. Troikka: 130,84. Päivän Duo: 4-8, kerroin: 20,66.



Tennis Rooma: Miesten ATP Masters -turnaus, palkintoarvo noin 4,27 miljoonaa euroa:



Nelinpelin välierät: Ivan Dodig Kroatia/Marcel Granollers Espanja (8)–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1) 6–3, 6–3.



Yleisurheilu Tucson, USA: Kv. Tucson Elite Classic:



Miehet:



Kuula: 1) Joe Kovacs USA 22,57 (kk). Kovacsin tulos on paras maailmassa 14 vuoteen.



Halle: Kansainväliset heittopäivät:



Miesten kuula: 1) David Storl Saksa 20,63, 2) Damien Birkinhead Australia 20,44, 3) Mesud Pezer Bosnia 20,36,…5) Arttu Kangas Suomi 19,44 (kkk).



Rahapelejä Keno 20/17



Päiväarvonta (20.5.): 2, 4, 6, 8, 9, 12, 26, 31, 33, 34, 40, 45, 46, 49, 57, 58, 59, 61, 62, 69. Kunkkunumero: 59.



Ilta-arvonta (20.5.): 2, 5, 10, 12, 16, 17, 25, 38, 39, 40, 43, 44, 48, 51, 53, 56, 57, 61, 62, 70. Kunkkunumero: 56.



Myöhäisarvonta (20.5.): 1, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 46, 47, 58, 60, 64. Kunkkunumero: 28.



Lauantai-Jokeri 20/17



(20. 5.): 7 2 4 6 5 9 2.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 70 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Lotto 20/17



(20. 5.): 2, 5, 8, 10, 19, 28, 35. Lisänumero: 29. Tuplausnumero: 28.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappa­letta, 6+1 oikein 4 kpl voitto-osuus 50 338,90 e, 6 oikein 959,90 e, 5 oikein 32,60 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein



2,00 e.







Tv-urheilua Yle TV2



16.00 Suunnistuksen Huippuliiga: Kangasala



18.00 Rytmisen voimistelun EM



Ruutu+ Urheilu 1



14.00 Portugalin MM-ralli: Power Stage



03.30 NBA Playoffs: Cleveland-Boston



Ruutu+ Urheilu 2



22.30 Portugalin MM-ralli (kooste)



MTV3 ja C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: Pronssiottelu



21.45 Jääkiekon MM: Finaali



C More Max



12.00, 13.20 ja 15.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Ranska



17.00 Tennis: Masters 1000, Rooma



20.00 PGA Tour: Byron Nelson



C More Sport 1



07.55 Yleisurheilu: Kawasaki Golden GP



C More Sport 2



15.00 Tennis: Masters 1000, Rooma



C More Golf



15.00 PGA Tour: Byron Nelson



Eurosport 1



08.00 Jalkapallon U20 MM: Sambia-Portugali



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



21.30 MLS: New England-Columbus



Eurosport 2



14.00 Jalkapallon U20 MM: Italia-Uruguay



16.30 2. Bundesliiga: Ottelu avoin, päätöskierros



00.00 MLS: Minnesota-LA Galaxy



Viasat Jalkapallo HD



17.00 Valioliiga: Ottelu avoin



21.00 La Liga: Málaga-Real Madrid



Viasat Sport Premium



17.00 Valioliiga: Liverpool-Middlesbrough



21.00 La Liga: Málaga-Real Madrid



Viasat Fotboll



17.00 Valioliiga: Chelsea-Sunderland



21.00 La Liga: Barcelona-Eibar



Viasat Urheilu



16.00 Serie A: Juventus-Crotone



18.00 Koripallon Euroliiga: Pronssiottelu



21.00 Koripallon Euroliiga: Finaali



Viasat Sport



17.00 Valioliiga: Arsenal-Everton



21.45 Serie A: Lazio-Inter



Viasat Jääkiekko HD



22.15 NHL Playoffs: Pittsburgh-Ottawa



Viasat Golf



12.00 European Tour: The Rocco Forte Open



00.00 LPGA Tour: Kingsmill Championship



Motorsport TV



14.00 ja 17.00 Motocross: MX2/MXGP, Saksa