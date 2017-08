Päivän lehti 21.8.2017

Lihavuuteni johtuu lääkityksestä

On jälleen se aika vuodesta, jolloin varsinkin naistenlehdet ­pursuavat laihdutusvinkkejä. Olen ylipainoinen, mutta lihavuuteni ei johdu grillimakkaroiden syömisestä, vaan siihen on syynä käyttämäni psyykenlääkkeet.



Vuonna 1999 minulle aloitettiin masennuslääkitys, ja painoni lähti heti nousuun. Nyt minulle on aloitettu lisäksi ketiapiini-lääkitys, ja paino on noussut kuukauden aikana noin viisi kiloa.



Lääkkeeni pakkaussetelissä mainitaan haittavaikutuksena painonnousu. Miksi tästä asiasta ei koskaan puhuta, kun käsitellään lihavuuden syitä? Ei lihavuus yksistään johdu liiasta syömisestä.



Parempi huominen